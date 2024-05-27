CHP’deki ilk rekabette Ekrem galip, Mansur mağlup

BÜLENT ERANDAÇ

CHP içinde, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gizli rekabet erken başladı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmak için iki santrfor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan gizli rekabetten İmamoğlu galip çıktı.

İlk rekabeti Mansur Yavaş kaybetti. Tüm belediyelerin etkili ve önemli çatı kuruluşu Türkiye Belediyeler Birliği, Haziran ayı başında toplanarak Başkan seçecek.

TBB Başkanı olmak için İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir aydan beri gizli bir mücadele vardı.

SAVAŞ ERKEN BAŞLADI

31 Mart seçimleri sonrası CHP'li üyelerin çoğunlukta olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin Başkanlığı'na İmamoğlu ve Mansur Yavaş soyunmuş, gizli rekabet CHP üst yönetiminde dalgalanmalar yaratmıştı. CHP üst yönetimindeki (CHP MYK ve Parti Meclisi'nde ağırlıklı) gücünü kullanan Ekrem İmamoğlu'nun, TBB Başkan adaylığını garantiye aldığı öğrenildi.

TBB Başkanı olduğu takdirde, Ekrem İmamoğlu'nun Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na da aday olma imkanı bulunuyor.

CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olması, CHP içinde "santrforları arasında savaş erken başladı" yorumlarına yol açtı.

İZMİR'İ KAÇIRAN GÖKÇE

CHP'nin santrforları arasındaki ilk rekabetten Ekrem İmamoğlu'nun galip çıkmasının, önümüzdeki yıllarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da çok çekişmelere yol açacağını gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun TBB

Başkanı seçilmesi halinde Türkiye Belediyeler Birliği'nin en önemli koltuklarından biri olan genel sekreterliğe İPA'nın başında olan Buğra Gökçe'nin getirileceği ifade ediliyor.

Buğra Gökçe, İmamoğlu'nun desteği ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok uğraşmış, CHP üst yönetimindeki çekişmeler sonucu aday olma şansını bulamamıştı. İzmir Belediye Başkanı olamayınca tekrar yanına alan Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe'yi İstanbul Planlama Ajansı'nın başına atamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile Genel Başkan seçilen Özgür Özel, 'CHP'de lider İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel' görüntüsünü kırmak için büyük çaba sarf ediyor.

Özgür Özel, 31 Mart seçim başarısının zevkiyle, 'CHP'de 2 santrafor var. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş' demiş, kendisini de teknik direktör konumuna koymuştu.

Tartışmalar yükselirken, Özgür Özel yeni bir açıklama yapmış, 'İki penaltıcı var ama orta sahadan bir penaltıcı da çıkabilir' diyerek, kendisinin de PENALTICI olabileceği mesajını vermişti.

CHP'DE GÜÇ DENGESİ NASIL?

CHP üst yönetiminde MYK ve Parti Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu gücünü koruyor.

Mansur Yavaş'ın CHP üst yönetiminde gücü zayıf.

Ama, teşkilatlarda İmamoğlu'na yakın etkisi var. Özellikle CHP'nin İç Anadolu, milliyetçi-ulusalcı kanallarında etkisi yüksek. İmamoğlu ilk rekabette, üst yönetimdeki gücüyle, TBB Başkanlığını aştı. Bu sonuç gösteriyor ki, Mansur Yavaş'ın önümüzdeki yıl yapılması söz konusu olacak (Ekim 2025) kurultaya şimdiden hazırlanması, CHP teşkilatlarındaki gücünü arttırması, CHP Parti Meclisi'nde de etkili konuma gelmesinin şart olduğunu gösteriyor. Eğer, İmamoğlu'nun gücü kırılmazsa, olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı oylaması yapıldığı takdirde, Mansur Yavaş'ı geride bırakacağı değerlendiriliyor.

ERDOĞAN'IN CHP'YE ZİYARETİ

Bir sürpriz olmazsa Başkan Erdoğan Haziran ayının ilk yarısında Özgür Özel'i ziyaret edecek. Erdoğan'ın 18 yıl sonra gerçekleştireceği CHP ziyaretinde nasıl ağırlanacağı da merak konusu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in makam odasında misafir edilecek. Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından aynı şekilde kullanılan makam odasındaki oturma düzeninde Erdoğan'ın ziyareti için değişiklik düşünülmüyor. CHP Genel Başkanının makam odasında diğer siyasi parti genel başkanları nasıl ağırlanıyorsa Başkan Erdoğan da öyle ağırlanacak.

İki lider aynı hizada bulunan tekli koltuklara oturacak.

Ziyarete eşlik edenler olursa onlar da tekli koltukların iki yanındaki kanepelerde yerlerini alacak. Böylece AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede tartışma yaratan 'boş koltuk' görüntüsüne izin verilmeyecekmiş... Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde, nasıl oturacağı, kaç koltuk konulacağı CHP'de pek merak ediliyormuş, sonunda bulmuşlar.

Buna ne denir? CHP ESKİ TAS, ESKİ HAMAM. YANİ DEĞİŞİM YOK.