CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na sert çıkış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile müzakere sürecine karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel, "Birileri istemiyor diye ben hak arama mücadelemden geri durmam. Muhatabımla müzakereyi yaparım. Özgüvenli bu siyasete ayak uyduramayanlar, CHP'yi iktidar yapma inancına sahip olmayanlardır" şeklinde konuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu da hedef tahtasına oturttu.

SÖZ DÜELLOSU KIZIŞTI

İYİ Parti'den CHP'ye geçişler sebebiyle kendisi hakkında "Acemi" yorumunu yapan Dervişoğlu'na seslenen Özel, "Birileri CHP ile kavga etmek istiyor olabilir. Geçmişte de oldu. CHP'yle kavga etmeye çalışanlar, ismimizi zikrederek tuhaf sözler söyleyenlere şunu söylüyorum. Siz istiyorsunuz diye sizinle kavga etmem" ifadelerini kullandı. İki parti arasındaki geçişler konusunda CHP'nin siyasi etik kurallarını ayaklar altına aldığını dile getiren İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e de cevap veren Özgür Özel, "Bir tane de grup başkanvekili çıkmış, ileri geri konuşuyor. O konuşmaları seçimden önce de yaptı. Kendi memleketinden aday oldu, bir muhtar kadar oy aldı. Nezaket sınırlarını aşmasın. Bizim ona tüketecek nefesimiz yok" dedi.