İttifakın arasını bozmaya çalışan fitneciler

BÜLENT ERANDAÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli seçimlerinin sonuçları belli olunca AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan tarihi bir konuşma yaptı: "Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım: 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak Parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ.

Hem AK Parti, hem MHP ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakından desteklerini esirgemeyen milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve bu partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlı ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok, ne yapacağız?

Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız." İşte Başkan Erdoğan'ın bu sözleri, içte ve dışta birilerini çok rahatsız etti. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da KUKLACILAR, Cumhur İttifakı ile devam eden TÜRKİYE SİYASİ ISTİKRARINDAN moralleri bozuluyordu.

Çünkü, Türkiye'ye pranga takamıyorlardı.

BİRBİRLERİNİ ÇOK İYİ TANIYORLAR

KUKLACILARIN içimizdeki KUKLALARI DA, Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin arasını bozmak için fitne ateşini yaktılar. Başkan Erdoğan, oynanan oyunu iyi okuyordu.

Kızılcahamam kampında gereken uyarıları yaparken, önemli cümleler kuruyordu:

"Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar da çirkinleşirse çirkinleşsinler umduklarını bulamayacaklar.

Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç ve bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakındayız.

Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar var." Gerçekler böyle iken MHP'nin Türk siyasetinin tecrübeli lideri Devlet Bahçeli'nin FİTNECİLERİ UYARAN açıklamalarını KUKLALAR saptırmaya çalışıyorlar.

Sayın Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa olsun, sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir" sözlerini görmezden gelen özellikle beynini Batı'ya kiralayanlar, CHP'nin arka bahçesi, fitne ateşine devam ediyorlar.

MHP lideri Bahçeli'nin fitnecilere yönelik konuşması üzerine, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile anında AK Parti sözcüsü, Cumhur Ittıfakı'nın devam edeceğini, Başkan Erdoğan'ın Sayın Bahçeli'ye olan güveninin tam olduğunu açıkladı. Fitnecileri iyi bilen AK Parti kaynakları ile konuştum. MHP liderinin açıklamasıyla değerlendirmelerde bulundular:

"Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Derin ABD'nin aparatı FETÖ'nün Türkiye'yi işgal darbe teşebbüsünden sonra hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli ve MHP'yi çok önemsediğini biliyoruz. Her toplantıda Cumhurbaşkanı bizi "Aman ha, Cumhur İttifakı'na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın' diye uyarıyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Sayın Bahçeli, birbirlerini çok iyi tanıyan iki liderdir. Etrafımızda savaş var, kan var, gözyaşı var.

Erdoğan ve Bahçeli, ateş çemberi arasından Türkiye'yi başarıya götürme konusunda hep beraber olacaklarına inanıyoruz.

İTALYA DÖNÜŞÜ GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Italya ziyareti ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İtalya'dan dönerken,yanındaki gazetecilere, "Türkiye'nin geleceği için, Türkiye Yüzyılı için Sayın Bahçeli ile kader birliği yaptıklarını özellikle vurgulayacağı, sayın Bahçeli ile yapacağı başbaşa görüşme sonrası, FİTNECİLERE GEREKEN TOKATI ATACAKLARI değerlendiriliyor.

FİTNECİLER ERKEN SEÇİMİ KÖRÜKLEME PEŞİNDE

Fitnecilerin neyi hedeflediği malum. AK Parti ile MHP'nin beraberliğinin bir önemli boyutu, TBMM'de çoğunlukta olmalarıdır.

Aritmetik, kanunların çıkarılmasında hayatı bir konumdadır. Fitneciler, Cumhur İttifakında bır sıkıntı olduğunda olası erken seçimin peşindeler. Her ne kadar CHP genel başkanı Özgür Özel, erken seçim istemiyormuş gibi davransa da CHP'nin içinde arka bahçesindeki mahfiller, erken seçim ateşini yakma peşindeler. Aralarında konuştuklarını biliyoruz.

2026 senaryoları hazırlamış durumdalar. CHP'nin emanet oylarla aldığı sonuca güvenerek, Türkiye'nin istikrarını bozmanın peşindeler.

Türkiye'de siyasi istikrarın bozulmasını çok isteyenlerin, Okyanus'un batısında ve doğusunda oturduğunu biliyoruz. Okyanus ötesinden fısıldanan senaryoların içinde, MHP'siz iktidar, CHP'nin pompalandığını görmeyen gözler çok.

SONUÇ

YENİ dünya düzeni inşa ediliyor. Amerika (NATO) düşman olarak kurguladığı senaryolarla ÇİN (Rusya) kuşatmanın peşinde. Bağımsız Türkiye yolunda yürüyen Başkan Erdoğan- Türkiye, Sayın Bahçeli'nin desteğindeki Cumhur İttifakı varken istediklerini alamıyorlar. Pranga takamıyorlar. Kuklacıları biliyoruz. Kuklaları da tanıyoruz. Yazılan senaryolardan da haberdarız. BAŞKAN ERDOĞAN VE MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN SENARYOCULARA ATACAKLARI TOKATLARA AZ KALDI. TÜRKİYE İSTİKRARINI BOZMAYA HEVESLENEN FİTNECİLERE GEÇİT YOK. NOKTA.