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Haberler Politika Bahçeli’den tepkili bayram mesajı

Bahçeli’den tepkili bayram mesajı

HABER MERKEZİ
Bahçeli’den tepkili bayram mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bayram yepyeni uzlaşma yollarını açsın. Davamızı, Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya ve terörize etmeye kalkanlar bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, "Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları öfkeyi yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin iki yüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeylerdedir" dedi.

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