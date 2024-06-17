Türkiye’nin müthiş GÖKVATAN hamleleri

BÜLENT ERANDAÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejilerini bir bir uygulamaya sokuyor. Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade eden müthiş hamleler arka arka geliyor.

Türkiye'nin semalarını kavrayan stratejilerin ülkemizin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini desteklediği belirtiliyor. Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejilerinin detaylarına girmeden önce, Başkan Erdoğan'ın İtalya dönüşü verdiği bir müjdeyi ele alalım.

POZİTİFE DÖNDÜ

Başkan Erdoğan, İtalya'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile konuştuğunu ve Avrupa savaş uçağı Eurofighter - Typoon için Almanya'nın pozitife döndüğünü açıkladı.

Erdoğan, 'Bu konuyu Sayın Sanchez'le görüştük. İspanya'nın biliyorsunuz eğitim uçakları önemli. Bu eğitim uçaklarından bize verebilme şansları veya kabiliyetleri var. Ama Almanya'yla temas noktasında bu konuda bize yardımcı olma durumunu kendilerine söyledim. Eurofighter'la ilgili böyle bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Ama hepsinden öte bizim için şu anda Eurofighter önemli. Bu konuda Almanya da artık yumuşadı. İlgili bakanlarımız muhataplarıyla gerekli görüşmeleri yapıyorlar, yapacaklar.

Bizim temel yaklaşımımız bellidir: ihtiyaçlarımızı öncelikle NATO müttefiklerimizden karşılamak isteriz. Fakat sürecin sonunda olumsuz bir sonuç elde edilirse alternatifsiz de değiliz.

KAAN'ımız artık kanatlandı. İlerleyen dönemlerde seri üretimin başlaması ve envantere giriş sürecinin tamamlanması sonrası bu konuda sıkıntımız da kalmayacak.

Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında da yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları alamamıştık.

Sonra ne oldu, insansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik. Şimdi birçok ülke bunları alabilmek için Türkiye'nin kapısını çalar hale geldi.' EVET. MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZ KAAN

2028'DE seri üretime girecek. NATO standartlı İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya ortak imalatı EUREOFIGHTER -TYPOON savaş uçaklarını da Türkiyemiz alacak. GÖKVATAN güvenliği için hayati viraj aşılıyor.

Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan neyi ifade ediyor?

Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını, münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) ve kıta sahanlığını kapsayan geniş bir kavramdır. Deniz kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve bu alanlardaki güvenliğin sağlanması gibi konuları içeriyor. Dolayısıyla Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ve bu bölgelerdeki stratejik, ekonomik ve askeri çıkarlarını ifade ediyor.

Türkiye'nin enerji kaynaklarına erişimi, deniz ticareti yollarının kontrolü ve bölgesel güç dengesi de bu politika içine dahildir. Gök Vatan, Türkiye'nin hava sahası ve stratosfer üstü bölgelerdeki egemenlik haklarını ifade ediyor. Hava savunma kimliği bölgesi (ADIZ) ve ulusal hava sahası dahil olmak üzere, Türkiye'nin hava sahasının korunması, yönetimi ve bu alanlardaki operasyonel yeteneklerin geliştirilmesiyle doğrudan ilgilidir.

Türkiye'nin hava savunma sistemleri, sivil ve askeri havacılık faaliyetleri ve hava sahasının güvenliğini kapsayan geniş bir alanı temsil ediyor.

UYDU TEKNOLOJİLERİ

VE. Uzay Vatan ise Türkiye'nin uzaydaki çıkarlarını ve egemenlik haklarını temsil eden nispeten yeni bir kavram.

Genel olarak Türkiye'nin uydu teknolojileri, uzay araştırmaları, uzay tabanlı iletişim ve gözlem sistemleri gibi alanlardaki faaliyetlerini kapsıyor. Uzay Vatan kavramı aynı zamanda ulusal güvenlik, ekonomik kalkınma ve teknolojik ilerleme açısından uzayın stratejik önemini de temsil ediyor. İlerleyen dönemde uzay teknolojileri ve araştırmaları, ulusal savunma, doğal afetlerin yönetimi, çevre gözlemi ve küresel konumlandırma sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda kritik roller oynadığını göreceğiz.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin Türkiye semalarına yönelik stratejileri, genel olarak baktığımızda bu kavramların Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde stratejik bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmeyi, çıkarlarını korumayı ve geleceğe yönelik tehditlere karşı hazırlıklı olmayı amaçladığını görüyoruz.

HAVA SAVAŞLARINDA KONSEPT DEĞİŞİYOR.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Teknoloji Hamlesi"nin en önemli meyveleri arasında yer alan Milli Muharip Uçak KAAN yeni dönemde dünyanın en önemli orduları arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük CAYDIRICI GÜCÜ olacak.

Dünya basınının 'Savaşlarda oyun değiştirici' ve 'Hava muharebelerinde yeni konsept' diyerek duyurduğu Türk İHA ve SİHA'larının ardından Türkiye, KAAN Milli Muharip Uçaklarını 2028'DE KULLANMAYA BAŞLAYACAK. Türkiye'nin savunma sanayii, son yıllarda yaptığı atakla ithal eden konundan artık NATO ülkelerine ihracat yapar konuma yükseldi. Terörle mücadelede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk İHASİHA'larının gösterdikleri üstün başarılar, TUSAŞ'ın üreteceği MMU (Milli Muharip Uçak) ve SONRASINDA BAYKAR'ın MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte sürecek.

SONUÇ

"HAVA SAVAŞLARINDA KONSEPT DEĞİŞECEK"

İnsansız savaş uçaklarımızın aynı SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharibi konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerini alacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut muharip gücünün büyük çoğunluğu F-16'lardan oluşuyor. TÜRKİYE- AMERİKA,YENİ F-16 SAVAŞ UÇAKLARI ANLAŞMASINI İMZALADI. 2028'DEN İTİBAREN GELECEKLER. KAAN, 2028 YILINDA SEMALARDA OLACAK. AVRUPA SAVAŞ UÇAĞI EUROFIGHTER-TYPONN'LARDA SATIN ALININCA, 2025-2030 TÜRKİYE KARTALLARI ÜLKEMİZİN GÜVENLİK BELKEMİĞİNİ OLUŞTURACAK. KAHRAMAN TÜRK ORDUSUNA UZAY YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİZ.