Küresel satrançta Erdoğan’ın rolü

BÜLENT ERANDAÇ

ABD eski Başkanı Clinton Türkiye ziyaretinde, "21. Yüzyıl Türklerin Yüzyılı olacaktır" demişti. Evet, Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin dünyaya 360 derece bakışlı dış politika paradigmaları, Büyük Türkiye'ye yeni fırsatlar yaratıyor. Yeni Dünya Düzenleri bir sarkaç gibi. Bir yüzyıl sürüyor, gidiyor ve yerine bir yüzyıllık yeni düzen kurgulanıyor. Her yüzyılda bir Yeni Dünya Düzeni inşa ediliyor. 1915 Dünya Savaşı sonrası 1930'lara kadar 20. yüzyıl dünyası şekillenmişti. 21. yüzyıl Dünya Düzeni (2015-2030 süreci) şekilleniyor. Yeni Dünya Düzeni inşası sürecinde gerçekten de çok ilginç ve bir o kadar da çok tehlikeli zamanlar yaşıyoruz.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Başkan Erdoğan'ın 5 yıldan beri sıklıkla vurguladığı "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" (BM Güvenlik Konseyi) sözü, dünya barışını sağlaması beklenen Birleşmiş Milletler - Güvenlik Konseyi'nin çürümüş, dünya ekonomik, siyasi ve güvenlik mimarisi istikrarını kaybediyor anlamındaydı. Bu mimari giderek bir taraftan ABD, diğer taraftan Çin (Rusya) arasındaki gerginliklerin ve rekabetin üzerinden yeniden şekilleniyor. Bakınız, bir yıldır Rusya ile ABDAvrupa'nın Ukrayna üzerinde oynadıkları derin oyunlar var. Nükleer savaş tehlikesi gündemde. Derin ABD kuklacı, kuklası siyonist İsrail'in yüzyılın Filistin vahşetine ve soykırımına destek oluyor. Sırbistan Başbakanı Vuçiç ve Macaristan Başbakanı Orban, "Avrupa'da 4 ay içinde savaş çıkacak" diye bağırıyor. Rusya lideri Putin, Asya'da ABD'ye karşı Çin ve Kuzey Kore ile birlikte Nükleer Denge kuruyor. Çin, Tayvan'ı yutmak için zaman kolluyor.

2 KÜRESEL ZİRVEYE DİKKAT

Artık dünyanın ekonomik merkezi Doğu'ya kayarken, Çin ve Rusya yeni bir siyasi merkez olarak BRICS teşkilatı ile yükselişini sürdürüyor. NATO 75. yılını kutlarken, giderek Çin'i düşman belledikten sonra Asya NATO'su olmaya soyunuyor. ABD ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden nükleer silah kullanma - üçüncü dünya savaşı tartışmalarının arttığı bir dönemde, önümüzdeki Temmuz ayının 15 günü içinde son derece önemli iki küresel zirve gerçekleşecek. 4 TEMMUZ: ERDOĞAN-PUTİN-Şİ CİNPİNG (BRICS - ASTANA ZİRVESİ) 10 TEMMUZ: ERDOĞAN-BIDEN (WASHINGTON - NATO ZİRVESİ)

Birbirine düşman iki kutup NATO ile BRICS arasındaki iki zirvenin de tek küresel lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacak. Yeni Dünya Düzeni şekillenirken, hem Batı (Amerika-Avrupa) hem de Doğu (Asya) Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen birçok jeopolitik hamle içinde. Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'nin küresel lideri Erdoğan, yeni dünya düzeninin en çok gözlenen, devamlı temas halinde olunan, verdiği ve vereceği kararların dikkatle takip edildiği bir konumda bulunuyor. Türkiye'yi yanına almayan eksenin bir bacağı eksik kalacak. Yeni dünya düzeninde Avrasya'da Türkiye olmadan oyun kuramayacaklar. Kurmaya çalışsalar da tam hakimiyet sağlayamazlar.

ÇİN-RUSYA-K. KORE ÜÇGENİ

Rusya lideri Putin, önce Çin ile anlaştı, 24 yıl sonra da Kuzey Kore'ye gitti. Ardından Vietnam'a geçecek. Rusya, Çin, Kuzey Kore; üçü de nükleer gücü olan ülkeler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çürüdüğü ve dünyanın barış için yeni bir denge aradığı bir süreçte, iki kutbun birbirini etkileyeceği yeni nükleer denge oluşuyor. ABD merkezli tek kutuplu sistemin zayıflamasıyla uluslararası düzen yeniden şekillenirken, Çin- Rusya-Kuzey Kore'nin nükleer güç olarak konumlanmaları üzerinde dikkatle durulması gerekiyor. Putin, ABD ve Batılı ülkelerin silahlarının Ukrayna'da kullanılması ve Rusya topraklarını tehdit etmesi konusunda hassas. Böyle bir durumda, Rusya'nın gerekirse nükleer silahlarını kullanabileceğinin sinyalini verdi. Önceki gün, Putin ve Kim 'saldırı karşısında destek' anlaşması yaparak kapsamlı stratejik ortaklık belgesi imzaladılar. Göz önünde bulundurulması gereken önemli nokta, Putin'in Kuzey Kore'nin ileri düzeydeki silah ve nükleer programlarıyla ilgili yakın ilgisi ve işbirliği. Rusya'nın silahlara, Kuzey Kore'nin teknolojiye ihtiyacı var.

DÜNYA SİLAHLANIYOR

RUSYA-UKRAYNA savaşı 2,5 yıldır sürüyor. Kuzey Kore ve Rusya bu süreçte askeri teçhizatta giderek birbirlerine daha fazla bağımlı hale geldi. Rusya ve Kuzey Kore anlaşmasının ortak silah sistemleri geliştirilmesini de kapsayacağı belirtiliyor. Kuzey Kore, Rusya'ya silah tedariki karşılığında gıda ve yakıttan daha çok faydalanacak. Bir uzay teknolojisi merkezi olarak Rusya'nın yardımı, Kuzey Kore'nin daha fazla uyduyu başarılı şekilde fırlatabilmesi için hayati önem taşıyor. Kuzey Kore'nin keşif uydularının çözünürlüğünü iyileştirmek ve nükleer denizaltılar geliştirmek için Rusya'dan destek alacağı ifade ediliyor. NATO'nun Avrupalı 28 ülkesinin toplam savunma harcamaları yaklaşık 400 milyar dolar. Bu rakam Rusya'nın savunma harcamaları ile eşittir. Almanya, İngiltere, Fransa çılgınca silahlanıyor. Japonya, Güney Kore silahlanıyor. Rusya bütçesinin yüzde 7.1'ini savunmaya ayırdı. Çin silahlanıyor, Pasifik'in en büyük donanmasını inşa ediyor.

SONUÇ

DÜNYA GELECEĞİNİ ARARKEN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Çin liderleri tarafından 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin çok özel davetlisi. Rusya lideri Vladimir Putin, Hakan Fidan ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına gösterdiği ilgiden memnunuz. Bu niyeti ve bu kuruluşa üye ülkelerle birlikte olma arzusuna kesinlikle mümkün olan her şekilde destek vereceğiz" dedi. Putin devamla "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la umarım 3-4 Temmuz'da BRICS zirvesi için Astana'da kendisiyle buluşup, tüm dünya meselelerini ele alma fırsatı bulacağız" diye konuştu. Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden bir hafta sonra NATO 75. yıl Washington Zirvesine katılacak tek küresel lider olması, dünya dengelerini etkileyecek parametreler içeriyor.