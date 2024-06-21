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Haberler Politika ‘Güçlü Türkiye yürüyüşümüz devam ediyor’

Güçlü Türkiye yürüyüşümüz devam ediyor’

HABER MERKEZİ
‘Güçlü Türkiye yürüyüşümüz devam ediyor’
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti'nin olağan kongresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hızlı, Ekim ila Aralık aylarında ilçe kongrelerin başlayacağını, Aralık ayında ise il kongrelerinin yapılacağını söyledi. Başkan Hızlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti'nin varlığının hem ülkemiz için hem dünya için çok önemli olduğunu kaydetti, Türkiye'nin dünyanın kilit taşı olduğunu, dünyanın vicdanı olduğunu vurguladı. Hızlı, "Biz kendimizi aşan sorumlulukla meselelere sahip çıkıyoruz" dedi. AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bırakacaksak da en iyi şekilde bırakacağız devam edecekse de en iyi şekilde devam edeceğiz. Çünkü biz öyle sıradan bir oluşum değiliz. Çok büyük bir ideali temsil ediyoruz Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, güçlü Türkiye yürüyüşümüz devam ediyor" dedi.
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