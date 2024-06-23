CHP’de dört ismin koltuk savaşı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

CHP, 1950 yılından bu yana, tam 74 yıldır tek başına iktidara gelemedi. Neden acaba? Aziz milletimiz, kavga, çekişme, entrika, hizipçilikte sınır tanımayan CHP'yi iktidara getirmedi.

Yani, kavga olan eve gelin vermedi. Ne tesadüf! Tam 47 yıl sonra CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olması bile içindeki kavgayı, koltuk savaşlarını durdurmaya yetmedi.

Yerel seçimlerin üzerinden iki buçuk ay bile geçmeden CHP'de yine dört bir koldan "iç savaş" başladı.

SESSİZ ADAM MANSUR

CHP'nin arka planında gerilimi yüksek "koltuk kavgası" tırmanıyor. CHP içinde dört kanat-dört ismin gizli çekişmesi, manevraları göze batıyor. Dört kanat koltuk savaşı'nda esas aktörler Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığını tahkim etmeye yönelerek, koltuğu korumaya çalışan Özgür Özel ve sessiz adam Mansur Yavaş. Aman gözden kaçmasın, CHP'de ilginç işler oluyor.

Geçen hafta yaşadığımız Kurban Bayramı'nda medyada (şimdilik) pek öne çıkmayan ama CHP içinde çok konuşulmakta olan Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum- Almanya seyahati var. İmamoğlu özel jetle, Bodrum'dan Almanya'ya neden gitti? Mansur Yavaş'tan da olay gönderme geldi. İBB Başkanı İmamoğlu bayramın birinci günü (rantı çok yüksek) Bodrum Belediyesi Başkanlığına seçtirdiği Tamer Mandalıncı ile Turgutreis'te beraber göründü. Aynı gün, Özgür Özel çekirdek kadrosu ile Foça Tatil Köyü'ndeydi. Yani Ege'nin iki tatil kenti Bodrum ve Foça'da, İmamoğlu ve Özgür Özel nedense buluşamamışlardı.

Muhakkak vardır bir sebebi...

MANİDAR BİR GÖNDERME

Bir gün (pazartesi) sabah erken saatlerde, Ekrem İmamoğlu özel jetle, Bodrum'dan Almanya'ya gitti. Daha önce kendisine yakın gazetecileri özel jetle İtalya gezisine götüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de ailesiyle birlikte özel jetle Almanya'ya uçtu. Cessna Citation Sovereign C680 tipi özel jette Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek, oğlu Semih ve kızı Beren, kişisel berberi Veysel Şenel ve eşi Aynur Şenel, Cahit Yüce, Can Akın Çağlar (Gen.

Sek.), Zilan Karakurt, Bektaş Kamburoğlu, Mustafa Akın, Sedat Sarp, Yavuz Boylu, Pelin Alpkökin, Fahri Murat Tuncay, Borga Sezer, Mustafa Osman Turan ve Onur Günal vardı.

Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'ya özel jetle gitmesi CHP içinde de konuşulurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Yazıyor adlı X hesabı, İmamoğlu'na Yavaş'ın fotoğrafıyla gönderme yaptı:

"Özel uçağı tutup Almanya'ya gitmek yerine, AOÇ'de ailem Ankara halklarıyla birlikte olanları izledi." ifadeleri yer aldı.

PARTİ MECLİSİ HEDEFTE

Hatırlayalım, yerel seçim sonrası Ekrem İmamoğlu, (tartışılan İtalya gezisi öncesinde) Paris'e gitmiş, Paris Belediye Başkanı ve Fransızlarla beraber şov yapmıştı.

Paris-Roma-Berlin... Yani, Ekrem İmamoğlu tatili çok seviyor. Avrupa başkentlerinden hayal ettiği yere ulaşmak için lojistik alıyor. Dört kanatdört isim (Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş) arasındaki koltuk kavgasında 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı olma gizli mücadelesi var. Özgür Özel'ın, siyasette Cumhurbaşkanımız ile diyalog çalışmalarından CHP içinde özellikle iki isim, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu çok rahatsız.

Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan olmak için çalışmalarına hız verdi. 6-9 Eylül Sivas Tüzük Kurultayına hazırlanıyor. Buradan seçimli parti meclisi manevrasına girişecek. Bilindiği gibi, CHP içinde Kılıçdaroğlu tayfası ve azgın laik gruplar erken seçim için sokakları hareketlendirmek istiyor. Bu nedenle, parti politikasını değiştirmek için parti meclisi hedefte. Parti meclisini ele geçirirlerse, CHP olağanüstü kararını da oradan çıkarmayı hesaplıyorlar.

ÖZEL'İN A VE B PLANLARI

Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in kendi vesayetinden kurtulma, gerçek genel başkan olma tahkimatı yapan Özgür Özel'le arasının bozulduğu gözleniyor. Özgür Özel, CHP delegelerinde etkisini arttırmadan, ilk fırsatta CHP Genel Başkanı olmak için A ve B planları hazırlamış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, Özgür Özel'i yıpratmasını dikkatle takip ediyor. Bir güne hazırlanıyor.

Bu arada CHP'den son bir kulis geldi. Ekrem İmamoğlu, bayramı tebrik etmek amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aramış.

Kemal Bey, telefonunu bu sefer açmış. İmamoğlu, ziyaret için randevu talep etmiş. Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt almış.

Bu gelişmeyi de, Özgür Özel'i yeme manevralarının bir parçası olarak görmekte yarar var.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'ın koltuk kavgalarının dördüncü ayağında Mansur Yavaş da var.

Mansur Yavaş'ın, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını çok istemesine rağmen alamaması, Ekrem İmamoğlu'nun bastırarak merkezi Ankara'da olan birliğe başkan seçilmesinden rahatsız olduğunu biliyorduk.

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in, Mansur Yavaş'ın rahatsızlığını gidermek için, teselli mükafatı gibi, merkezi İstanbul'da olan Anıt Şehirler Birliği başkanlığını kendisine vermelerinden de pek memnun olmadığı konuşuluyor. Dikkat ediniz, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetli Bodrum-Berlin seyahatine kendisine yakın sosyal medyadan tepki gösterilmesine izin vermesi de, rahatsızlığının bir örneği olarak değerlendiriliyor.

SONUÇ

CHP'nin mevcut parti meclisi Ekrem İmamoğlu'nun kontrolü altında. Önümüzdeki süreçte, Cumhurbaşkanlığı adaylığını Mansur Yavaş'ın CHP'nin mevcut parti meclisinden çıkarması mümkün görünmüyor. Bu gerçeği gören Mansur Yavaş'ın da CHP'de olası bir olağanüstü kurultay arzusu içinde olduğu, böyle bir kurultaydan yeni CHP parti meclisinde güç kazanmayı hesapladığı belirtiliyor. Nitekim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de Özgür Özel'i devirmek için yaptığı manevralardan ve olası olağanüstü kurultay gelişmelerinin de sessizce arkasında durduğu değerlendiriliyor. CHP'deki dört kanat-dört ismin koltuk kavgası nihayetinde, Cumhurbaşkanlığı adaylık mücadelesinin çok erken başladığını işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda- yıllarda, dört isim üzerinden adaylık barometreleri daha sık yayınlanacak. 2026 yılını unutmayın. Senaryolar hazır. İç siyaset çok ısınacak, çok...