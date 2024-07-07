Batı’da da Doğu’da da küresel aktör Erdoğan

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Dünya çok hareketli, her tarafında ilginç, manidar gelişmeler yaşanıyor.

Sürprizlere gebe gelişmeler birbirini takip ediyor.

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Pezekişyan seçim sloganlarında "Ben Türküm ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanıyordu. Bu slogan reformist lidere seçimleri kazandırdı. Yeni Dünya Düzeni hızla inşa edilirken (2015-2030), özellikle Batı ülkelerinin liderleri bir bir tarih oluyor. ABD Başkanı Joe Biden seçimi kaybetme noktasında. Fransa'da Macron gidici, İngiltere'de Sunak gitti, Almanya'da Scholz'un seçimi kaybedeceğine yönelik anketler çıkıyor. Yani, dünyada küresel lider özellikli isimler azalırken, Türkiye'de aziz milletimizin eksilmeyen desteğiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel lider özelliğiyle, dünya siyasetinde etkili aktör konumunu sürdürüyor.

ÜÇ KADIN ADAY ÖNE ÇIKTI

Bugün dünyanın en tecrübeli liderleri olarak Başkan Erdoğan (Türkiye), Vladimir Putin (Rusya), Şi Cinping (Çin) göze batarken, Amerika'da Başkan Joe Biden yolcu. Dünya küresel sermayesinin sesi THE ECONOMIST (Doların arkasındaki büyük Yahudi ailesi Rothschild'ler sahibi) ve Amerika'nın en çok satan etkili gazetesi New York Times, Biden'a 'ÇEKİL' manşetleriyle çıktı. Biden direniyor ama işi zor. Trump kazanmaya yakın ama ne olacağı belli olmaz.

Ağustos ayında Demokrat Parti kurultayında Biden çekilmek zorunda kalabilir. Peki, Biden çekilirse, Demokrat Parti'nin başkan adayı kim olacak? Şimdiden isimler tartışılıyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kaliforniya Valisi Newsom, Michigan Valisi Whitmer'ın isimleri öne çıktı. Üçü de kadın.

YENİ KURUM VE YOLLAR

Burası çok önemli. ABD başkanlık seçimi sadece ABD için değil, dünya siyaseti için de önemli. Çünkü, yeni dünya düzeni inşasında, iki kutup başı Amerika ve Çin görüldüğü için, bu iki kutba yeni jeopolitik ve jeoekonomik haritalar, yeni küresel kurumlar ve yeni koridorlar (kara ve deniz yolları) kuruluyor. İşte böyle bir süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem batının (Amerika- Avrupa), hem doğunun (Asya-Çin-Rusya) KÜRESEL AKTÖRÜ konumunda, müthiş jeopolitik hamleler yapıyor.

Erdoğan Astana'da Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi Cinping ile görüşüp, dünya meselelerini işledi. Türkiye'nin diyalog ortağı statüsünde katıldığı Şanghay zirvesinde konuştu. Dünyada değişen koşullar çerçevesinde Batı ile yeni bir güvenlik paradigması kurulması konusunun ele alınmasını dile getirdi. Bu toplantıların ardından ABD'ye gidecek olan Erdoğan, 9-11 Temmuz günlerinde gerçekleştirilecek NATO'nun 75. Yıl Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. ABD Başkanı Biden ve diğer NATO ülkelerinin liderleriyle de, yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri enine boyuna tartışma imkanı bulacak.

Şİ CINPING GÖRÜŞMESİ

Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile Astana'da yaptığı görüşme üzerinde Türkiye'de ve dünyada çok konuşuldu. Elbette Putin'le görüşme çok önemliydi ama Çin lideri Şi Cinping ile Başkan Erdoğan görüşmesi de dünyada çok dikkatle takip edildi. Çıkan yazılardan bu çok iyi anlaşılıyor.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Batı ittifakında yer alan, NATO ÜLKESİ TÜRKİYE'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şi Cinping ile görüşmesinin gelecek aylarda, yıllarda daha çok konuşulacağını, analizler yapılacağını söyleyebilirim.

Evet. Yeni dünya düzeninde ÇİN BİR KUTUP BAŞI. 21. yüzyıla yönelik devreye soktukları BİR YOL BİR KUŞAK PROJESİ dikkatle takip ediliyor. Çünkü, Batı-Amerika'nın KUTUP başı olması hasebiyle, Çin'i kuşatmaya kalkması, dünya dengelerini değiştirecek PARAMETRELER İÇERİYOR. Bu gerçek ortada.

Onun için Başkan Erdoğan'ın Astana'da önce Putin sonra Çin lideri Şi Cinping ile buluşması, sadece bir görüşme değil, YENİ DÜNYA DÜZENİ'ni etkileyecek parametrelerin değerlendirilmesi olarak konu olmaktadır. Yani Erdoğan, Şi Cinping görüşmesi, STRATEJİK BİR GÖRÜŞMEDİR.

TÜRKİYE ŞİÖ ÜYESİ OLURSA

Başkan Erdoğan, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nden dönüşünde gazetecilere çok ama çok önemli TÜRKİYE'NİN ŞİÖ ÜYELİĞİ konusunda açıklama yaptı:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatının yapısına bakıldığında Rusya'nın Türk devletleri ile ilişkilerinin olduğu çok açık net ortada.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda ağırlıklı olarak zaten Türk devletleri bulunuyor. Bu Türk devletlerinin buradaki gücü daha da artacak. Biz de Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Rusya ve Çin ile olan münasebetlerimizi daha da geliştirelim diyoruz.

Bizi buraya diyalog ortaklığı şeklinde değil de diğerleri gibi TEŞKİLAT ORTAĞI olarak alsınlar diyoruz. İran en sonunda Şanghay İşbirliği Örgütüne girdi. Bunun yanında yine Pakistan orada üye. Şu anda 9 daimi üye bulunuyor.

Türkiye bu ülkeler arasında yer alamaz diye bir şey yok, bu belki zaman alır."

SONUÇ

Çin Devleti'nin, 21. yüzyıla yönelik devreye soktukları BİR YOL BİR KUŞAK PROJESİ üzerinde birçok yazımızda önemle durduk, duracağız. ÇÜNKÜ, Batı-Amerika'nın KUTUP başı olması hasebiyle, ÇİN'i kuşatmaya kalkması, dünya dengelerini değiştirecek PARAMETRELER İÇERİYOR. ÇİN'in 'Bir yol bir kuşak' küresel projesinin KİLİT KÖPRÜSÜ ZENGEZUR KORİDORU'DUR.

(Azerbaycan ile Türkiye'yi direkt birleştiren köprü. Türkiye'nin Asya Türk Devletlerini rahatça kucaklamasına imkan verecek TARİ- Hİ KÖPRÜ) TÜRK DEVLETLER

BİRLİĞİ'ni ilmek ilmek ören Başkan Erdoğan için, ZENGEZUR BİR HAYAT HİKAYESİDİR. BİR ZAFER ANITI OLACAKTIR.

Evet. Batı-ABD ile DoğuÇİN kapışmasında, Türkiye kilit ülke. Başkan Erdoğan STRATEJİK KONUMDA BULUNUYOR. Erdoğan'ın verdiği ve vereceği jeopolitik kararlar, yeni düzeninde Türkiye'nin konumunu belirleyecektir. Küresel lider Erdoğan ve Türkiye'nin yolu açık olsun.