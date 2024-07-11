AK Partili Hamza Dağ: Özel, şimdiden çark etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dağ, 31 Mart seçimlerinden sonra milletin verdiği mesajı en doğru şekilde okuyup, yorumlamak için seçimin hemen ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

FİYASKO TABLOSU

Dağ, muhalefet partilerinin ne yaptığını izlediklerini belirterek, "Gelin görün ki, AK Parti'nin hizmet siyasetine gölge düşürmeye çalışanlar bugün icraat ve hizmet adına bir arpa boyu kadar yol kat edememişlerdir. 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 3,5- 4 aylık süre zarfında yerel yönetimlerde tam anlamıyla fiyasko olan bir CHP tablosuyla karşı karşıyayız" dedi.

Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim açıklamalarına ilişkin, "Parti içi mücadele ve ayak oyunlarını zaman içinde yönetmesi zorlaşacaktır. Bunların farkında olduğu için 'karşıyım' dediği erken seçimi istemeye başlamıştır. Sözün özü çark etmiştir. CHP'de genel başkanlar değişse de çark etme kültürü değişmemektedir" dedi.