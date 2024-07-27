Kılıçdaroğlu’nu intikam ateşi sardı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk savaşının sonu gelmiyor. Genel başkanlığı geri almak için il il dolaşmaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Diyarbakır'a giderek Güneydoğu delegeleri üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeye hazırlanıyor. Pazartesi gününde tüzük kurultayı gündemiyle toplanacak olan MYK'da ise 'seçimli kurultay riskine karşı alınabilecek tedbirler'in masada olacağı öğrenildi.

BU BİR GÜÇ GÖSTERİSİ!

Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesi için delegelerin yüzde 50+1 oranındaki imzası yeterli olacak. Şimdiden imza kampanyasına başladığı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin arasında Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan eski belediye başkanları da bulunuyor. İl il gezerek delegeleri yakın markaja almayı hedefleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki durağının Diyarbakır olacağı ortaya çıktı. Kurultayda etkili bir güç olan Güneydoğu delegeleri üzerindeki hakimiyetini perçinlemek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, bundan sonraki süreçte de il ziyaretlerine devam edeceği aktarıldı.