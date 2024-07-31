AK Parti 23’üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine girdi. Bu kapsamda parti yönetimi hazırlıklarına ağırlık verdi. İlklere sahne olacak yıldönümünde il başkanları programda olmayacak. AK Parti 23'ncü yaşını ülkenin dört bir yanında 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak kutlamış olacak.

'ADI: AK PARTİ' sloganı ile hazırlanan etkinlikte, partinin kuruluş aşamasından yaşanan badirelere ve yapılan hizmetlerin anlatıldığı video gösterimi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşlarına hitap edecek. Program kapsamında kulislerde uzunca süredir konuşulan AK Parti'ye geçmeyi bekleyen isimlere rozet takılması da gündemde. Başkan Erdoğan'ın onay vermesi halinde milletvekili ve belediye başkanlarına AK Parti rozetleri takılacak.

ADI: AK PARTİ SLOGANIYLA

BAŞKAN Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek törene parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetiminin katılması planlanıyor "ADI: AK PARTİ " sloganı ile bir araya gelecek partililere Başkan Erdoğan hitap edecek. Törende, dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video ile AK Parti siyasetinin tarihi ve yeni yaşa özel bestelenen şarkı da katılımcılarla buluşacak, canlı performans gösterisi olacak.