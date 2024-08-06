  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika

CHP kadın kolları başkanını seçti

HABER MERKEZİ
CHP kadın kolları başkanını seçti
CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda başkanlığa Asu Kaya seçilirken, İzmir'den ise 3 listede yer aldı. 662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 477, Aylin Nazlıaka da 146 oy aldı. 10 oy geçersiz sayıldı. Kurultay sırasında eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilmişti. Yeni başkan Kaya'nın asil yönetim listesinde yer alan İzmirli delegeler Rahşan Nazlıoğlu, Ülkü Ece Bozbay ve Derya Durnabaş MYK'ya seçildi. Kaya'nın yedek listesine ise İzmir'den Sibel Gerdan ve Sevda Baykara girdi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA