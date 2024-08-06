CHP kadın kolları başkanını seçti

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda başkanlığa Asu Kaya seçilirken, İzmir'den ise 3 listede yer aldı. 662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 477, Aylin Nazlıaka da 146 oy aldı. 10 oy geçersiz sayıldı. Kurultay sırasında eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilmişti. Yeni başkan Kaya'nın asil yönetim listesinde yer alan İzmirli delegeler Rahşan Nazlıoğlu, Ülkü Ece Bozbay ve Derya Durnabaş MYK'ya seçildi. Kaya'nın yedek listesine ise İzmir'den Sibel Gerdan ve Sevda Baykara girdi.