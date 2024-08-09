CHP’de hesaplaşma kurultayı

CHP'de 6-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tüzük kurultayı öncesi kazan kaynıyor. Tüzük kurultayının genel başkanlık seçimine dönüp dönmeyeceği merakla beklenirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı pasifize etmeyi planlıyor. CHP'de cumhurbaşkanı adayı, PM kararı ile belirleniyor. 60 kişilik PM'de halihazırda 15 kişilik 'İstanbul grubu' yer alıyor. 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile ön plana çıkarken, diğer üyeler Özgür Özel cephesinde bulunuyor. 3'e bölünmüş tablo, cumhurbaşkanı adaylığı yarışında İmamoğlu'nun elini zayıflatıyor. Edinilen bilgilere göre tüzük kurultayını önemli bir fırsat olarak gören İmamoğlu kanadı, delegelerden yüzde 50+1 oranında imza toplayarak süreci PM seçimlerine dönüştürmeyi hedefliyor. PM'de çoğunluğu ele geçirmeyi hedefleyen İmamoğlu, bu yolla cumhurbaşkanı adaylığını da garantiye almayı planlıyor.

SÜRPRİZ ZİYARET

İmamoğlu, sürpriz bir girişime imza attı. İmamoğlu'nun en yakınındaki CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. 1300 kişilik kurultayda hâlihazırda Kılıçdaroğlu'nun 450'ye yakın kemik delegesi bulunuyor. Öte yandan İmamoğlu'nun son günlerde bu hedefe yönelik girişimlerini artırmasında Mansur Yavaş'ın sık sık cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan mesajlarının da etkili olduğu belirtildi. Özel cephesinde İmamoğlu'nun adaylığına muhalif önemli bir kitlenin bulunduğu, bu grubun Yavaş'tan yana pozisyon aldığı belirtiliyor.