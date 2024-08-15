Başkan Erdoğan’dan 23 yaşa özel gelecek vurgusu: Yeni dönemin ruhunu ıskalamayız

AK Parti Kongre Merkezi'nde partinin kuruluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve Türkiye Yüzyılı'nın inşaasına dair önemli açıklamalarda bulundu. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen Başkan Erdoğan, "Revan olduğumuz millete hizmet yolunda 23'üncü yılımızı devirdik. Kutlu olsun" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN UMUDU OLDUK'

Erdoğan, "AK Parti, 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyerek başlattığımız 'büyük ve güçlü Türkiye' mücadelesinde 'milletimize emanetinin emin ellerde olacağının' sözünü vermiştik. 'Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz' demiştik. AK Parti, çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik" dedi.

"NİCE BADİRELER ATLATTIK"

Bugüne kadar nice engellerle karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Hizmetten, çalışmaktan, üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Türkiye'nin AK Partili yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçti. Biz, koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Lügatımızda durmak, bitti, yeter, yeterli sözcükleri hiç olmadı. 23'üncü yıl sloganımızı 'Umudun, Geleceğin Ve İcraatın Adı: AK Parti' olarak özellikle tercih ettik. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılına damga vurmanın gururunu yaşarken, gelecek asrını da şimdiden şekillendirmenin gayretindeyiz" diye konuştu.

"ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPIYORUZ"

Erdoğan konuşmasının devamında, "23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması düşünülemez. Siyaset yapacağımız yer, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin merkezidir. 85 milyonun tamamını kucaklayan parti hüviyetimizi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil" dedi.