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Haberler Politika

Bursalı: Umudun adı AK Parti oldu

HABER MERKEZİ
Bursalı: Umudun adı AK Parti oldu
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kuruluşunun 23'üncü yıl dönümünü kutlayan AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da siyasi tarihine damgasını vurduğunu söyledi. Bursalı, "Bir erdemliler hareketi olarak yola çıkan AK Parti, kurulduğu günden beri Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine koşar adımlarla ulaştırmak için gayret sarf etmektedir. Bizimkisi 23 yıllık bir aşk hikayesi, milletine aşık bir liderin destansı bir mücadelesi. Umudun, geleceğin ve icraatın adıdır AK Parti. Bu hikayenin içinde yer alan biri olarak, milletime AK Parti çatısı altında hizmet etmenin onurunu yaşıyorum" dedi.
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