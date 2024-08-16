AK Parti’de değişimin ilk adımları Eylül’de atılacak

AK Parti'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor. 3 Eylül'de gerçekleştirilecek MKYK'da kongre kararı alınacak ve il-ilçe teşkilatlarında kongre süreci başlatılacak. AK Parti büyük kongreyi 2025 Şubat-Mart aylarında yapacak. Başkan Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul il kongrelerine de katılması bekleniyor.

81 ŞEHRE ÇIKARMA

BÖYLECE, 2025 ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanacak. Partide, il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğinin yapılması da planlıyor. Kongreler ile birlikte ülke genelinde kadrolar gözden geçirilecek, yenilenecek ve gerekli yerlere takviyeler yapılacak. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'daki değişim inisiyatifi Erdoğan'da olacak. Kongre sürecinde de teşkilat saha çalışmalarını aksatmayacak. Eylül ayında kongre heyecanına paralel olarak "Türkiye Buluşmaları" başlatılacak. Buluşmalarda; bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri ile 81 şehre çıkarma yapılacak.