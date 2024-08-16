İzmir’de Büyükşehir, İZBETON ve CHP üçgeninde usulsüz uygulamalar! Bursalı: antsal dönüşümün hesabı sorulacak

İzmir'de ev sahibi olma umuduyla büyükşehir belediyesine güvenen vatandaşların mağdur edildiği kooperatiflerin iç yüzü Yeni Asır'ın ortaya koyduğu belgelerle gün yüzüne çıktı. Yeni Asır'ın üç gün boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON ve CHP üçgeninde yaşanan hukuksuz ve usulsüz uygulamalarını ortaya koyduğu Kooperatifler dosyasına İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan yanıt geldi. İddiaların araştırılacağını söyleyen Bursalı, AK Parti olarak süreçleri yakından takip edeceklerini ve mağduriyetleri gidereceklerini söyledi. Bursalı sözlerine şöyle devam etti:

İzmir'de 25 yıldır yerel iktidar olan CHP'nin hemşehrilerimizi her defasında mağdur etmesi, artık kentte hayatın olağan akışı haline geldi. Bu üzücü durum karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili yöneticilerin ve doğal olarak belediye başkanının sorumluluk almasını beklerken, sorunlar hep sümenaltı ediliyor. Merkezi hükümetimizin kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyeti herkesin malumu. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu konutlarda ikamet edebilmesi adına başlatılan çeşitli kampanyalar ve yapılan yasal düzenlemeler var.

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KENTSEL DEĞİL RANTSAL DÖNÜŞÜM OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de bu amaçla, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi adına başlatılan girişimler ne yazık ki bir tarafta mağduriyetlere diğer tarafta ise ranta kapı araladı. 2012 yılında altı ayrı bölgede yer alan ve 30 bin konut hedefiyle başlayan "Kentsel Dönüşüm Projesi"nde 12 yılın sonunda sadece bin 150 konut teslim edilebildi. Bin 591 konutun yapımı devam ederken kooperatifler eliyle yapılmak istenen ve sahiplerinin İZBETON'a devrederek yıkılan bin 708 konutun ise akıbeti belirsiz. Bunların yanı sıra ev sahibi olmak umuduyla kooperatif üyesi olan ve paralarını yatıran 2 bin 565 kişi de ödedikleri paralarla kaldılar. Ortada ne ev var ne de ödenen paralar. Yani bir anlamda kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm oldu.

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BECERİKSİZ YÖNETİM KAMUYU MAĞDUR ETTİ

Beceriksiz yönetim sadece vatandaşı değil kamuyu da mağdur ediyor. Öyle ki kentsel dönüşümün başlatıldığı projelerde hak sahiplerine her ay 6 milyon lira kira yardımı yapılıyor. 36 ayda bitmesi planlanan projelerde henüz tünelin sonundaki ışık gözükmedi. Dolayısıyla yapılacak kira yardımının bu süre sonunda da devam edecek. Ve her ay kamu adına bir zarar yazacak. Peki bu zararın tazminini kim karşılayacak? Yaşanan bu mağduriyetler bir kenara bir de yapılan hukuksuz işlemler var. Açıkçası böyle aleni hukuksuzluğu herkesin gözünün içine baka baka nasıl yapabiliyorlar anlamak mümkün değil.

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SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bizler AK Parti olarak tüm bu süreçlerin yakın takipçisi olacağız. Hemşehrilerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması için çözüm yolları arayacağız. Başlayan inşaatların bir an önce tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu evlerinde yaşamalarını sağlayacağız. İlgili ve yetkili kurumlar nezdinde takibimizi devam ettireceğiz.