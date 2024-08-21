  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika

Özel’den Kılıçdaroğlu lobisine yeni darbe hazırlığı

HABER MERKEZİ
Özel’den Kılıçdaroğlu lobisine yeni darbe hazırlığı
CHP'DE Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleri siliniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nisan ayında da 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden CHP'lilerin ad ve soyadlarını istemiş, hepsinin ihraç edileceğini açıklamıştı. Özel'in bu adımı, Kılıçdaroğlu kanadından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin MYK'dan çıkarılacağı konuşulurken, listenin ilk sırasında, Kadın Kolları Kurultayı'nı kaybeden ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Aylin Nazlıaka'nın yer aldığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA