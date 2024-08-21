Özel’den Kılıçdaroğlu lobisine yeni darbe hazırlığı

CHP'DE Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleri siliniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nisan ayında da 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden CHP'lilerin ad ve soyadlarını istemiş, hepsinin ihraç edileceğini açıklamıştı. Özel'in bu adımı, Kılıçdaroğlu kanadından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin MYK'dan çıkarılacağı konuşulurken, listenin ilk sırasında, Kadın Kolları Kurultayı'nı kaybeden ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Aylin Nazlıaka'nın yer aldığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.