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Haberler Politika

AK Parti’den İnsan Hakları eğitim kampı

FATMA GÖKSU
AK Parti’den İnsan Hakları eğitim kampı

AK Parti, gençler için insan hakları eğitim kampı düzenleyecek. Kamp sürecinde gençlerin insan hakları konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak, toplumsal sorumluluk bilincinin yükseltilmesi konusunda katkı sunulacak. AK Parti'nin 9-17 Eylül tarihlerinde Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştireceği "İnsan Hakları Eğitim Kampı" üçer günlük periyotlarla düzenlenecek. Programda çeşitli eğitimler, sosyal etkinlikler ve kültürel aktivitelere yer verilecek. Kampın ana unsurlarından biri, insan hakları konusunda derin bilgiler edinmeyi sağlayacak oturumlar olacak.

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