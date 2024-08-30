“Büyük Zafer’in haklı gururunu yaşıyoruz”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğunu bir kez daha tescil eden Büyük Zafer'in 102'inci yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bursalı, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, 102 yıl önce her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen destansı bir kurtuluş mücadelesi yürütmüş ve nihayetinde bu mücadeleyi 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Çok şükür o ecdadın torunları olarak, onların kalplerindeki vatan sevgisini, iman ateşini yıllar sonra halen taze tutmaktayız. Bunu son olarak 15 Temmuz gecesi gözleri hala bu topraklarda olan dahili ve harici tüm düşmanlara gösterdik" dedi. Türkiye'nin geçmişinden aldığı güçle, geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduğunu ifade eden Bursalı, "Büyük Zafer'in yıldönümünde Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.