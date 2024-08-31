DEAŞ’a eş zamanlı darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 gün süren 'Gürz-10' operasyonlarında 119 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 gün boyunca 'Gürz-10' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Buna göre; Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, toplam 119 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Öte yandan geçmiş dönemde DEAŞ/ ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 7 şüpheli, İzmir'de gerçekleşen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aynı ikamette kaldıkları kişiler ile birlikte sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. 7 şüpheli ve şüphelilerin aynı ikamette kaldıkları 8'i çocuk 12 kişi, sınır dışı işlemleri için Göçmen Şubeye teslim edilirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.