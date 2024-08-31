MİT’ten 3 büyük operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörü ve teröristleri etkisiz hale getirmeyi aralıksız sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol ile Tijda Jiyan kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı Irak/Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. Ayrıca, bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

PKK/KCK'lı Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın yeri, MİT'in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi. MİT, teröristleri adım adım izlemeye başladı. Operasyon için en uygun an beklendi. PKK/KCK'lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi. MİT, 2018'de yurt dışına kaçan İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı "Deniz" kod adlı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

BELARUS'TAN KARADAĞ'A KAÇTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik" gibi 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Camgöz, 2018'de Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan'a kaçtı. 2020 başında sahte pasaport ile Belarus'a geçen Camgöz, daha sonra Karadağ'a gitti.

FARKLI İSİM KULLANIYORDU AMA MİT'TEN KAÇAMADI

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/ KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz, Fransa'da PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu. MİT tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu tespit edilen Korkmaz, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla yakalandı. Terör örgütünün sözde Fransa yapılanmasında yer alan Korkmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

CAMGÖZ TÜRKİYE'DE

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol- Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda, 'Mehmet Ali Bayhan' adına düzenlenmiş sahte kimlikle Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanan Binali Camgöz tutuklandı. Türkiye'den kaçtıktan sonra suç örgütünü yurt dışından yönetmeyi sürdüren, 4 Haziran 2022 ve 6 Haziran 2022'de İzmir'de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettiren Camgöz'ün adı 8 Eylül 2022'de İstanbul'da suikasta uğrayan Sırp çete elebaşı Jovan Vukotıc dosyasında da geçti. MİT, 2018'de yurt dışına kaçan "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşının Türkiye'ye getirilmesi için yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Camgöz'ün MİT'in yürüttüğü başarılı bir operasyon ile Türkiye getirilmesi ve emniyet güçlerine teslim edilmesi ile aktif olarak faaliyet gösteren suç örgütü Camgöz Grubu'na da büyük bir darbe vurulmuş oldu.