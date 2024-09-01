CHP’nin Filistin ve Heniyye hazımsızlığı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI...

CHP'nin İslami değerlere hazımsızlığı bir kez daha kendini gösterdi. Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı sırasında Kudüs Platformu tarafından İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından, 15 Temmuz Meydanı'na astıkları poster, CHP'li bir grup tarafından sloganlar arasında indirilerek yerlere atıldı. Halkın İslami değerlerine karşıtlığını hala sürdüren CHP ZİHNİYETİ, İslami kişiliği ve duruşuyla tanınan Şehit İsmail Heniyye'nin Gaziantep meydanında asılı bulunan posterini hazmedemedi. Meydanda bulunan posterin indirilmesi Gaziantep halkı tarafından tepki ile karşılandı. Cumhuriyet Halk Partisi Özelinde Filistin sorunu var. Filistin; dini, siyasi ve kültürel açıdan taşıdığı anlamı, Doğu Akdeniz'de yer alan tarifsiz jeopolitik konumu ve Kudüs şehrinin üç din açısından ehemmiyetli oluşuyla bölgede önemli bir yere sahip olduğu bir gerçektir. 1948 yılında İsrail Devleti'nin İngiltere(ABD) tarafından kurulması ile birlikte Filistin'de yaşanan soykırımkan- gözyaşı emperyalist büyük devletlerin sinsi ve kirli planlarıyla sorun haline gelmiştir. Günümüzde Siyonist Netanyahu'nun Gazze'de uyguladığı soykırım ve gaddarca katliamlar sürüyor.

ÖZEL BİR KONUMA SAHİP

EVET. Filistin'in varlığı Türkiye için özel bir konuma sahiptir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Müslüman Türkiye milleti, Orta Doğu ile tarihsel, coğrafi, siyasi, kültürel ve ekonomik bağlarıyla bölge meseleleriyle yakından ilgileniyor. Osmanlı Devleti'nin Filistin'de uzun süre adaletlı yönetim kurması ve Türk halkının Filistin'deki kutsal mekânlarla manevi bağının olması Türkiye'nin FİLİSTİNKUDÜS ile ilgilenmesinin tarihi ve kültürel sebeplerini oluşturmaktadır. Gerçek bu iken, ana muhalefet partisi CHP'nin Filistin/Gazze soykırımına yaklaşımı sorunsalı devam etmektedir. Tek parti devrinde, CHP tarafından ortaya konulan yeni kimlik kodları ve değerleri doğrultusunda Türkiye ne yazık ki Ortadoğu'dan uzaklaşmıştır.

Bu uzaklaşmada rol oynayan en önemli etkenin CHP'nın Ortadoğu toplumları ile ortak bir noktada buluşmaması ve maalesef İslami değerlere hazımsızlığıdır. Bu noktadan bakarsak, Filistin-Gazze, Arap ve İslam kimliği üzerinden tanımlanırken CHP ZİHNİ- YETİ'NİN batılı değerler ve (militan) laiklik üzerinden yürümesi sorunsalı vardır. Tek Parti CHP'sinin belirlemiş olduğu siyaset sonucu, günümüzde de bir kısım CHP yöneticilerinin Filistin/Gazze'ye yaklaşımında ideolojik bakışın devam ettiğini göstermektedir. Gaziantep'te bir grup CHP önde gelenlerinin şehit HENİYYE posterlerini yere attıkları sırada, Cumhurbaşkanımız Erdoğan; İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde Filistin'e Türkiye'nin sırtını dönemeyeceğinin altını çizdi. Müslüman dünyanın gür sesi Erdoğan, Filistin'e desteğini tekrarlarken, ders niteliğinde bir konuşma yaptı: "Azerbaycan ile nasıl birsek Türk devletlerindeki kardeşlerimiz ile kalplerimiz bir atmaktadır. Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz? İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir?

Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir? Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz? Gazi, niçin Bingazi'deydi, oraya niye gitmişti, mücadele etmişti? İşte bu vatan aşkı ile bu ruhun adımıydı." Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz? İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir? Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir" dedi.

EBEDİYEN TÜRK ANADOLU VAR OLACAK

Başkan Erdoğan'ın tarihten verdiği örnekler, günümüzdeki dünyanın durumunu net ve açık ortaya koydu: "Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir. Böyle bir coğrafyada başı dik yaşamak öyle bir babayiğidin harcı değildir.

En basit zafiyet milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakır. Gabar'da teröristleri gömdüysek. Besler'de teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı karar ve imanla gömmeye devam edeceğiz. Anadolu'yu vatan yapmak kadar muhafaza etmek de zordur. Burası tembelliği boş vermişliği kaldırmaz. Neme lazımcılığı asla kaldırmaz. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır. KAHRAMAN TÜRK ORDUSUNUN DÖNÜŞÜMÜ. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, kahraman Türk Ordusu'nun bugün geldiği pozisyonu açıklarken, dikkati çeken notlar verdi: "Hayata geçirdiğimizi reformlarla ordumuza yük olan sıkıntılı durumlara son verdik. Yeni eğitim öğretim sistemi ile milli iradeye bağlı, sadece milletine hizmet eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip olduk. Bu adımların bırakın zayıflatmayı odumuzun üçüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Suriye'den Libya'ya ordumuz görevini alnının akı ile yerine getiriyor. Başarı grafiği ile eski Türkiye artıklarının hazımsızlığı da artmakta. Buna imkan vermeyeceğiz. Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Tarihimiz boyunca devlet komutan millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar..." Bu sözü milletimizin bu topraklarda yürüttüğü varlık yokluk mücadelesi ile eşleşmiştir. Askerlik meslekten ziyade din için, devlet ve vatan için namus borcu görülmüştür. TSK'nın kodlarında bu anlayış hakimdir. Milletin kendisi olan TSK, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğün, milli birliğimizin güvencesidir.

SONUÇ

BÜYÜK ÜLKE BÜYÜK DÜŞÜNÜR. Bugün,100 yıl önce içine kapatılmaya çalışılan Türkiye yok. Yakın Coğrafyası ile yakından ilgilenen, emperyalistlerin oyunlarını bozan ve oyun koyan bir Türkiye gerçeği var. Türkiye, küresel lider Erdoğan yönetiminde, Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltme yolunda emin adımlarla yürüyor.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen jeopolitik hamleler yapıyor. Gerçekleşen ve planlanan jeopolitik hamleler, Türkiye'nin, 21. yüzyıl konumunu belirliyor. AZİZ Milletimizin Kızıl Elma- 2071 Büyük Güçlü Türkiye yürüyüşü HAYIRLI OLSUN.