Dilruba’yı onur konuğu yapan CHP’ye büyük tepki: Tam bir şuursuzluk

İzmir'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle tutuklanan ve önceki gün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde ağırlanması büyük tepki çekti. İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı. Bir süredir cezaevinde olan ve 3 gün önce salınan Dilruba Kayserilioğlu'nun da protokolde olması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında oturması ve Özel'in Dilruba'yı, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlatması tepki çekti.

'MÜCADELEYE DEVAM'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelelerinin en kararlı şekilde süreceğini belirtti. "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, bunları kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleri olarak nitelendirdi.

'NEFRET SİYASETİ'

Çelik, "Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

'HAKARET ONAYLANAMAZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu duruma tepki göstererek şöyle söyledi: "Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır."

'SEÇMENE SAYGI DUYULMALI'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yaşananlara tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizim seçmenimize defalarca hakaret eden ve söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyip toplumdan özür dilemeyen birini onur konuğu yapan CHP, bu hakaretlere ortak olmuştur. Bu millete, seçmene saygı duymayı öğreneceksiniz" açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize oy, destek ve gönül verenlere ağız dolusu hakaretler savuran ırkçı, faşist bir yalancıyı baş köşeye ve yanı başına oturtanlarla, onur konuğu yapanlarla son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'ONUR VE GURUR KALMAMIŞ'

Dilruba'nın protokolde onur konuğu olarak yer almasına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da tepki gösterdi. İnan, şu ifadeleri kullandı:"Milyonlarca AK Partiliye hakaret eden bir edepsizi 'onur' konuğu diye İzmir'e sundular. Bunlarda onur, gurur kalmamış. Bu terbiyesizliğinize cevap verdiğimizde çok sertsiniz diye ağlamayın ama..."