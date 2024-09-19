AK Parti yeni liderler yetiştirecek

AK Parti'de Ekim ayı ile birlikte yeni eğitim dönemi başlıyor. AK Parti, muhafazakâr demokrat ideolojisini benimseyen liderler, Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli siyasetçiler yetiştirmek ve parti içindeki kurumsal yapıyı güçlendirmek için Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM) kurma hazırlığında. AK Parti'nin yeni konferans salonunda bu eğitimlerin sürekli olarak devam etmesi önerildi. Alternatif olarak 81 ilin il merkezi konferans salonları da önerildi. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanlara öncelik verilerek, her türlü eğitimöğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlenecek. Böylelikle ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek liderler yetiştirilecek, gençler ve kadınlar başta olmak üzere, toplumun her kesiminden bireylerin siyasete katılımını teşvik edilecek.