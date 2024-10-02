“CHP’li vekiller iftira siyasetinden vazgeçin”

CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, yaptıkları basın toplantısında Aydın'a iktidar tarafından 22 yılda hiçbir hizmet yapılmadığı eleştirisinde bulundu. Muhalefet milletvekillerin hizmet yapılmadığı eleştirilerine AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'tan cevap gecikmedi. CHP'li vekillerin Aydınlıları kandırmaya çalıştığını ifade eden Mustafa Savaş, "Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Sağlık; Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı alanlarında son 22 yılda AK Parti Hükümetleri olarak, Aydın'ımız için toplam 227 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlara rağmen ilimize yatırımların olmadığı iddiası kabul edilemez bir iftira siyasetidir" dedi.

"LAFA DEĞİL İCRAATA BAK"

Savaş, "Yaptığımız açılışlar, kullanılan hizmet binaları, barajlar, göletler, hastaneler, okullar, otoyollar somut yatırımlar değil mi Sayın CHP'li yetkililer?" diye konuştu. Savaş, "Bizim Aydın'ımıza kazandırdığımız eserlerin hepsi gözle görülür ve milletimizin hizmetindedir. Biz lafa söze değil; eser ve hizmetlerimize odaklanmış durumdayız. Bizi boş laf tartışmalarına çekmeye çalışmayın. Sadece Aydın yatırımları için 260 sayfaya ancak sığdırabildiğimiz 'Aydın İcraatları Manifestomuzu' gururla yayınlıyorum ve dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum. Gözleri olup da görmeyen, kulakları olup da işitmeyen CHP'li muhataplarımızı da iftira siyasetinden vazgeçmeye davet ediyorum" diyerek tepkisini gösterdi.