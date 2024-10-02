İzmir kooperatif mağdurları birliği üyelerinden Aslanoğlu’na açık mektup

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON şirketi denetiminde kooperatifler eliyle başlatılan ve birçoğunda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da kurucu ortakları arasında yer aldığı kentsel dönüşüm çalışmaları yılan hikayesine döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile İZBETON şirketi, iddiaya göre inşaatların taahhüt edilen sürelerde bitirilmemesi gibi gerekçelerle sözleşmeleri tek taraflı fesih etti.

BİRLİK'TEN TEPKİ GELDİ

Hal böyle olunca yapımı duran inşaatlara bugüne kadar binlerce lira para ödeyen kooperatif üyeleri de mağdur oldu. Eylem yapıp seslerini duyurmaya çalışan mağdurların bazıları İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği çatısı altında toplandı. Şenol Aslanoğlu'nun geçen ay bir televizyon programında, kentsel dönüşüm kooperatifleri hakkındaki açıklamalarına İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği'nden tepki geldi. CHP'li kooperatif yöneticilerinin idare edemediği ve eskalasyon batağına sapladığı kooperatif ortakları olarak Aslanoğlu'nun açıklamalarına karşı isyan bayrağı açan birlik üyeleri, kaleme aldıkları mektupla, Aslanoğlu'nun idaresindeki kooperatifler de dahil olmak üzere bütün kooperatiflerde projesi tamamlanmayan ya da inşaatı vaat edilen aşamada olmayan parseller bulunduğunu öne sürdü.

USULSÜZ SÖZLEŞMELER

Aslanoğlu'nun her türlü personel, donanım ve teknik imkan varken, planlamanın tıkır tıkır işlemesi gerektiği halde yıllardır neden projelerin onaylanmasını beklediklerine hiç değinmediğine dikkat çeken birlik üyeleri, "Beyefendinin televizyon programında 'Olur mu olmaz mı? Oldurmuşlar' diye bahsettiği İZBETON ile kooperatifler arasındaki sözleşmeler, kanuna aykırı ve usulsüz şekilde hazırlanmıştır. Kentsel dönüşüm adı altında kurulan, 'Türkiye için örnek model' diye sunulan ve pazarlanan tüm kooperatiflerle aynı usulsüz sözleşme imzalanmıştır. İşin acı tarafı, bütün kooperatiflerdeki kurucu üyelerin tamamı, bu usulsüz sözleşmeleri yaparak tüm kooperatif üyelerini daha en başından mağduriyete mahkum etmişlerdir" dedi.

"NEDEN İTİRAZ ETMEDİN?"

Divan başkanları ve katiplerinin aynı isimlerden oluştuğu ilk genel kurullarda kooperatif kanununa, ana sözleşmeye aykırı hareket edilerek, usulsüz kararlar alındığını da iddia eden birlik üyeleri, bu iddialarla ilgili 'Oldurmuşlar' ifadesini kullanan Aslanoğlu'na; "İZBETON ile usulsüz sözleşme yapan 4 kooperatifin de ilk genel kurulunda asaleten bulunduğunuz halde neden sözleşmelerin usulsüz olduğuna itiraz etmediniz? Peki, usulsüz sözleşmelerin derhal düzeltilmesi için bakanlık müfettişleri tarafından 2023 yılının ağustos ayında yapılan yazılı ihtara rağmen neden hiç bir sorun yokmuş gibi davrandınız? Mesela Gaziemir İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde 2 yıl boyunca yaptığınız denetim kurulu üyeliğiniz 19.04.2024'e kadar devam ettiği halde yönetim kurulunuza neden sözleşmelerdeki usulsüzlükten ve düzeltilmesi gerektiğinden bahsetmediniz?" diye sordu. Aslanoğlu'nun üyesi bulunduğu partiye zarar verdiğini ve istifa etmesi gerektiğini savunan birlik üyeleri, "33 ayda teslim edileceği söylenen konutlar için kurulan kooperatifler, nasıl oluyor da daha kurulur kurulmaz kanuna aykırı ve usulsüz sözleşmeler yapabiliyor? Bu soruyu Tunç Soyer başta olmak üzere, partinin eski ve yeni üst düzey yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'e, adları il başkanları tarafından zikredilen diğer partilileri Selin Sayek Böke'ye, Oğuz Kaan Salıcı'ya ve Ahmet Akın'a soruyoruz. 5 bin aile, merakla sizlerden gelecek cevabı bekliyoruz" dedi.