MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem'in yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin "Ne ülkü ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem" diyerek tepki gösterdi. Bahçeli, davayı dikkatle takip ettiklerini dile getirdi.

ORGANİZE OPERASYON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mahkeme kapılarında esip gürlediğini belirten Bahçeli, "Batık gemiler gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlük. Ne kadar Türkiye karşıtı sima varsa görülen bir cinayet davası münasebetiyle MHP'yi ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkıştı. MHP, malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekte" diye konuştu. Bahçeli, "MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmem, 'hayır çiğnerim' diyenler varsa, bu davaya hayatını adamış inanmış Ülkücü olarak hepsini birden heyecanla beklerim. Özel, iddiaların aynen şahsın gibi çürük. Dört soytarı muhabirle MHP'yi sorgulayamazsınız, sorgulatmayız" dedi.

SİSTEMATİK ZORBALIK

Gazze'nin 1 yıldır saldırı altında olduğunu belirten Bahçeli, "İslam ülkeleri nereye gizlendi? Birlik meşalesi ne zaman yanacak? İsrail Gazze ve Batı Şeria'da sistematik zorbalıklarına her gün yenisini ilave ederken, diğer yanda, Lübnan'a, Yemen'e ve Suriye'ye bomba yağdırmakta. İsrail kontrolden çıkan, rutinden tamamıyla uzaklaşan haydut devlet örneğinin son sürümü. İsrail terör devleti, Ortadoğu'nun tamamına musallat oldu. İsrail'in saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değil" diye konuştu. Yeni Anayasa hakkında da konuşan Bahçeli, "Sivil ve demokratik anayasayı ülkemize kazandırmak yeni yüzyılın en büyük demokratik başarısı olacak. 12 Eylül darbe döneminin tortularını taşıyan mevcut anayasayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve sistemsel mimarisi çelişmekte. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile dokuzuncu yargı paketinin kısa süre içinde yasalaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.