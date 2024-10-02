Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda konuştu. Yeni yasa yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, TBMM'nin 104 yıllık tarihi boyunca görev yapan milletvekillerinden hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

YENİ SİVİL ANAYASA MESAJI

Erdoğan, "Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Önümüzdeki yasama yıllarında da meclisimiz özverili yasama yılı geçirecek ve milletin ihtiyacı olan kanunları çıkaracaktır. Yeni uzlaşmacı, özgürlükçü sivil bir anayasa için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı titiz şekilde yapıyoruz. Yeni anayasa devleti ve milleti ayrı yerlere koyan değil devlet ile milleti kucaklaştıran niteliklere haiz olmalı" dedi.

"ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Reform programlarının meyvelerini verdiğini dile getiren Erdoğan, "Merkez bankası rezervi 156 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Cari açığı sürdürülebilir düzeye çektik. İhracat 256 milyar dolar ile rekor kırdı. Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve gelir ile kapattık. 1 milyon 105 bin ilave istihdam oluşturduk. Milli gelirimiz 1 trilyon doları geçerek 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Kararlı duruşumuzla enflasyonda düşüş trendine girdik. Gıda enflasyonu 4 yıl sonra aylık bazda negatife geldi. Vatandaşımız bu düşüşü daha fazla hissedecektir" şeklinde konuştu.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Gazze'deki soykırımın 360'ıncı gününe gelindiğini hatırlatan Erdoğan, "42 bin kardeşimiz alçakça şehit edildi. Müslüman ülkeler bir ortak tepki göstermedi. Susmak, bu şebekenin saldırganlığından kurtaramayacak. Zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yeri açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenler, yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. İsrail'in saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa elimizdeki tüm imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP SIRALARINDA BİR İLK: ÖZEL AYAKTA KARŞILADI

Meclis'teki yeni yasama yılı açılışında CHP sıralarında bir ilk yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Başkan Erdoğan'ı Meclis Genel Kuruluna girerken CHP'li milletvekillerine ayakta karşılaması konusunda talimat verdiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Erdoğan'ın TBMM Genel Kurul'a hitap etmek için kürsüye geldiği anlarda CHP'li isimler ayağa kalktı. CHP grubunda ilk ayağa kalkan en ön sırada oturan CHP lideri Özel oldu.

KURTULMUŞ'TAN YENİ ANAYASA MESAJI

TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının hayırlı, uğurlu ve milletin hayrına çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu. Milletvekillerine yeni yasama yılı dolayısıyla başarılar dileyen Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Milletimizin hayrına olacak yasa çalışmalarına hep beraber katkı vereceğimiz gibi Türkiye'de önemli bir merhaleyi aşacağımızı ümit ettiğimiz yeni Anayasa çalışmalarıyla da demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak da mümkün olacaktır. Yine aynı şekilde Meclisimizin üstüne düşen önemli ödevlerden birisi de gerçekten etkin ve kaliteli bir yasama sürecinin ortaya çıkması ve yasama kalitesinin artırılması için Meclisin çalışmalarını daha ilerleteceğini düşündüğümüz çağdaş bir İçtüzüğün yapılabilmesi için de siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz" dedi.