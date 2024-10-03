“İran ile İsrail’in danışıklı dövüşü"

Orta Doğu son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. İran, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ı öldüren İsrail'i, hipersonik balistik füzelerle hedef aldı. İsrail ve İran'ın bundan sonra hangi hamleleri gerçekleştirebileceği ile ilgili konunun uzmanları ile görüştük.

HEDEFTE NÜKLEER VAR

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, İsrail'in İran'ı da savaşın içerisine çekmek istediğini, bunda da başarılı olduğunu vurguladı. Pentagon'u yanına alan İsrail'in siyasi ve diplomatik askeri planının, caydırıcılık, korkutmak, Arap müşterek mukabil savaş azmini ve motivasyonunu kırmak olduğunu anlatan Prof. Dr.Caşın, "Son gelişmelerden sonra artık bölgesel savaş çıkma ihtimali daha yüksek hale geldi. İsrail, İran hedeflerine karşı muhakkak bir misilleme hareketini getirir. İsrail'in iki türlü hedef seçeceğini ve birinci hamlede İran hedeflerini, rafinerilerini, kimyasal stoklarını vuracağını düşünüyorum. Başından beri Binyamin Netanyahu'nun istediği İran'ın nükleer tesislerini vurmak" dedi.

"İRAN MECBUR KALDI"

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise, Hizbullah ve İran'ın İsrail'in saldırılarına karşı cevap vermeme gibi bir seçeneklerinin olmadığını hatırlattı. İran Devleti içerisindeki FETÖ benzeri paralel devlet yapılanması olduğuna dikkat çeken Başbuğ, Reisi'nin helikopterinin düşürülmesi, Haniye sukasti gibi olayların bu kripto yapının eseri olduğunu vurguladı. İran'ın İsrail'e yönelik hipersonik balistik füzelerle yaptığı misillemenin arka planında danışıklı dövüş olduğunu düşündüğünü ifade eden Başbuğ, "1 Ekim gecesi gökyüzündeki füzeler havai fişek gösterisini andırıyordu ama gün aydınlanıp sonuca baktığınızda çok ağır hasarın oluştuğu bir tablo yok. İran'ın saldırılarını ben hep ihtilalle karşılarım ve arka planda bir oyun ararım. Çünkü İran'ın bu bahsetmiş olduğum paralel yapısı, İsrail ve Amerika ile arka planda el ele verip işbirliğini yürütürler.

Savaşıyormuş gibi yaparlar, savaşmazlar" ifadelerini kullandı. İsrail'in sonraki hedeflerinin Irak, Suriye ve Yemen olduğu kanaatinde olduğunu da aktaran Başbuğ, "Buralar vurulduğunda İran'ın bu saldırısı bahane edilecek" dedi.