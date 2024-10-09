TBMM’de kapalı İsrail oturumu

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Orta Doğu'da bölgesel savaş riski ve saldırıların Türkiye'ye yansımasıyla ilgili kapalı oturumda toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan kapalı oturum öncesinde; Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Genel Kurul salonuna dinleyici ve seyirci alınmadı. Oturuma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini bilgilendirdi. Oturum öncesi açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, özellikle Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrasında zaten uluslararası sistemi ve hukuku yerle bir eden tavrının, daha da azgınlaşacağının olduğu bir ortamda, TBMM olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstünde tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir" dedi.