Kriminal tipler sokakta olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 28'nci dönem 3'ncü yasama yılı ilk grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Son dönemde yaşanan cinayetler ve müessif hadiselerin halkın güvende hissetmesini engellediğini belirten Erdoğan, "Ardı ardına gelen bir polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmelerine kadar bir dizi hadise milletimizde haklı bir tepkiye yol açtı. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması bizi de rahatsız ediyor" dedi. AKSAKLIKLARA NEŞTER

MYK'DA bu çerçevede bazı önemli adımların atılması için karar aldıklarını dile getiren Erdoğan, "İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Emniyet Teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık varsa, yanlışlık varsa neşteri vurup onu da çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. Medya ve sosyal medyadaki sorunlara da değinen Erdoğan, "Buralarda suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız. Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimizde nerede boşluk varsa hal yoluna koyacağız" diye konuştu.

İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, "Çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacağız. Mevcut durumda seri suç işleyen kişilerle ilgili açılan onlarca dava olmasına rağmen bunlar sonuçlanmadan kayıtlarda gözükmüyor. İlk derece mahkemesi, istinaf, Yargıtay derken bir cezanın kesinleşmesi 5 yıla, hatta 7 yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreçte suçlu kişi yeni işlediği cürümlerde herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için tutuklama olmadan yargılanabiliyor. Suçu geçim kaynağı haline getirenler ile suçta kibirlenenlerin sistemin bu yönünü istismar ediyor. Kanunların suçlu lehine işlemesi anlamına gelen bu çarpıklığı düzeltmek için iki önemli adım atmayı planlıyoruz" bilgisini verdi.

YENİ BİRİM KURULACAK

Erdoğan, "Bunlardan ilki kurumsal düzenlemeye, ikincisi seri suç işleyenlerin tutuklanabilmesi uygulamasının kolaylaştırılmasına yönelik. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim, farklı mahkemelerde örülen davaları, düzenlenen iddianameleri, hatta emniyet kayıtlarını toparlayarak bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra savcılarımızın ve hâkimlerimizin dikkatine sunacak. Gereken kanuni düzenlemeleri yaparak mesela 5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak. Tutukluluk süresi kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı bir şekilde belirlenecektir. Bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak. Toplumda infiale neden olan bir diğer husus pratikte 5 yıldan, hatta 6 yıldan az ceza alanların hiç cezaevine girmeden hayatını sürdürebilmesi. Bu durumun önüne geçmek için belirli suçlarda infaz hükümlerinin alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI DİYALOGDAN YANA"

Siyasette diyalog zemininin genişletilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogdan kaçınmayız. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülkemizin meselelerini mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi arzu ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz" dedi. Netanyahu'ya da mesaj veren Erdoğan, "Vaat edilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacak. İsrail bir siyonist terör örgütüdür" şeklinde konuştu.