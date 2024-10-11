‘Soykırım insanlığın ortak utancıdır’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde gittiği Arnavutluk'ta önemli temaslarda bulundu. Erdoğan, başkent Tiran'da önce Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, ardından da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

STRATEJİK ORTAKLIK

Toplantının ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettik. Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021 yılında inşa ettiğimiz stratejik ortaklığımızı bugünkü istişarelerimizle daha da derinleştirdik. İmzaladığımız ortak bildiri ile konseyimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi kararlılığımızı vurguladık. Tarım, yükseköğretim ve iletişim alanlarında imzaladığımız 3 anlaşmayla iş birliğimizi ilerletme irademizi teyit ettik" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan, "Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü iş birliğimizi de 2021 yılında rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesinin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL DÜZENİ TEHDİT EDİYOR

Erdoğan, küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

BALKANLARIN EN BÜYÜĞÜ NAMAZGAH CAMİİ AÇILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşa ettirdiği Namazgah Camii'nin açılışına katıldı. 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin inşası 2015'ten bu yana devam ediyordu. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran veren, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.