Ankara ile Belgrad hattında savunma ittifakı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi bir ziyaret çerçevesinde gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, ikili görüşme gerçekleştirdiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksadar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ikili görüşmede siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm, savunma sanayine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararı alındığını açıkladı. Toplantıda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir. Buna yönelik olarak el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik, çalışmayı yapacaklar. İki ülkenin savunma sanayine yönelik içeriğinde neler olması gerekir bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz şu veya bu ülke değiliz, Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız. Arkadaşlarımız bu çalışmalarını ve görüşmelerini yapacaklar ve adımlarımızı da birlikte atacağız. İmkânları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz" diye konuştu.

"ORTAK KARAR VERİRİZ"

Erdoğan, "Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkânları da savunma sanayine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Sırbistan'ın elinde olan imkânlar var, bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Atacağımız adımlardan hoşlananlar olabilir, hoşlanmayanlar da olabilir. Biz eğer siyasi liderlersek bu konularda bu kararı kendi arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele bundan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir" dedi.

5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Erdoğan, "Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere imza attık. İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 2 milyar doları aştığı nokta 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkânı ile birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Yatırımlarımız son 12 yılda bir milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı" ifadelerini kullandı.

"ERDĞAN TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de savunma sanayi alanında çok büyük işbirliği potansiyeli olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın barış ve istikrarı koruma fikri her iki taraf için de faydalı olacak. Savaş istemiyoruz ancak yeterince gücümüz olmalı ki caydırıcı etkimiz olabilsin. Aramızda güven var, bu güven yıkılmayacak. Başarılı olmak istiyoruz, bizim başarımız Türkiye'nin de başarısı olacaktır" dedi. Vucic, "Erdoğan Türkiye'nin yüzünü değiştirdi, dünyadaki en modern ülkelerden biri. Çok az insan gerçeği görüyor" diye konuştu.