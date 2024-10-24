‘Kongre sürecini safları sıkılaştırarak yürütün’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları toplantısının kapalı bölümünde, önemli talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan, "Kırmadan, dökmeden, küstürmeden, saflarımızı sıkılaştırarak kongre sürecini yürüteceğiz. Asla rehavete kapılmayalım. Doğruluktan, samimiyetten ayrılmadan hizmetimize devam edelim. Kardeşlik ve dayanışma iklimi içeresinde kongre sürecimizi tamamlayalım" dediği kaydedildi. Erdoğan il başkanlarını, Rize'de boykot firması açılışına katılan teşkilat üyelerini örnek göstererip uyararak, "Partimizin politikalarına ters düşecek hal ve hareketlerde uzak durun" dedi. İl başkanları ise toplantıda; sağlık, ulaştırma, turizm ve yatırım gibi taleplerini bizzat Erdoğan'a iletti. Erdoğan da sorunları dinleyerek, taleplerin karşılanması için ilgili bakan

lara gerekli talimatları verdi.