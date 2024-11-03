‘Sivil anayasa için uzlaşanlar milletten de takdir görecektir’

AK Parti Zonguldak Devrek 8'inci Olağan Kongresi, Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı ile partililer katıldı.

"VESAYETÇİ RUH"

KONGREDE, partililere hitap eden Tunç, "Her alanda ülkeyi geliştirmenin gayreti içerisinde olduk. Önemli reformlarla da milletin temel hak ve özgürlüklerini genişlettik. Türkiye'nin bir daha darbelerle karşı karşıya kalmaması için önemli reformları hayata geçirerek kanun değişikliklerini yaptık. Anayasa'daki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmanın mücadelesini verdiriyoruz. Çok sayıdaki değişiklik darbecilerin kurgusuyla yazılmış bir Anayasa'da. O maddeler arasındaki çelişkiler de yargı organları arasında birtakım problemlere neden oldu, oluyor.

"UZLAŞMALIYIZ"

Bakan Tunç, "Demokratik, sivil, katılımcı, milletin temel hak ve özgürlüklerini öne alan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen, herkesin içinde kendisini bulduğu, her görüşten insanın kendisini bulduğu, yeni, demokratik, sivil bir Anayasa ile 'Türkiye Yüzyılı'na başlayalım diyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Meclis'te bir uzlaşma bunun için gerekiyor tabii ki. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler, millet tarafından takdir görecektir. Bu uzlaşmaya yanaşmayanlar ise milletimiz tarafından tasvip görmeyecektir. Mücadelemizi sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. nı reformmenin içerisinlarla kur- Bundan sonra da olmaya açık. O nedenle diyoruz; yeni Anayasa. O nedenle diyoruz ki bu ülkede demokrasinin önü bir daha kesilmesin" dedi. başbunu tarafıncağız. Ülkemizi yeni bir Anayasa'ya kavuşturarak demokrasinin standartları daha da yükseğe taşımanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.