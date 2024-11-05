AK Parti il kongreleri hafta sonu başlıyor

AK Parti, 12 Ekim'de başlayan ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verdi. Partinin kongreleri kardeşlik ve şölen havasında sürüyor. 560 ilçe kongresi tamamlandı, 413 ilçenin kongresi ise ay sonuna kadar bitecek.

İLK YER MALATYA

2025 bahar aylarında yapılması öngörülen 8'nci büyük Olağan Kongre'nin yapı taşları ilçe kongreleri ile atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, il kongreleri için sahaya iniyor. 30 Kasım'da Kahramanmaraş'a gitmesi öngörülen Başkan Erdoğan, 18 Ocak İzmir, 25 Ocak İstanbul ve 29 Ocak Ankara kongrelerine de katılacak. Her ilçede 400'ü aşkın delegesi bulunan AK Parti, Erdoğan'ın imzasıyla delegelerine 2028'e giden süreçte hataya yer vermemek için kapsayıcı ve kuşatıcı beş soru yöneltecek. AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek. Kongreye, Başkan Erdoğan'ın katılması planlanıyor. MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.