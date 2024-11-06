“AK Parti hizmet yolunda gücünü teşkilattan alıyor”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da gerçekleştirdiği yoğun program çerçevesinde Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti, Salihli ilçe kongresine katıldı, Yunusemre teşkilatını tebrik etti. Vali Özkan'a yeni görevinde başarılar dileyen Yenişehirlioğlu, Manisa için çalışma kararlılığını ve bunun için sonuna kadar destek vereceğini ifade etti. Özkan'a misafirperverliği için teşekkür eden Yenişehirlioğlu, "Sayın Valimize Manisa'daki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"VİZYONER VE YENİLİKÇİ"

Yenişehirlioğlu, AK Parti Salihli İlçe Kongresine de katıldı. AK Parti'nin millete hizmet yolunda gücünü teşkilatlarından aldığını ve bu yolda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Kongre sonucunda İlçe Başkanlığı görevine seçilen Nejat Can Uygun ve yeni yönetim kurulu üyeleri tebrik eden Yenişehirlioğlu, "AK Parti 22 yıldır milletimizin sesine kulak vermiş ve onun tayin ettiği istikamette yürümüştür. Kurulduğu günden bu yana sıradan bir siyasi teşekkül olmamış aksine daima vizyoner ve yenilikçi bir yol izlemiştir. AK Parti millete hizmet yolculuğunda gücünü teşkilatlarından alan, vizyonunu teşkilatlarıyla belirleyen ve misyonunu teşkilatlarıyla yerine getirmek için çalışan bir siyasi harekettir. Bundan sonra da yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz günlerde kongresi tamamlanan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı seçilen İlkcan Durmaz ve yönetimini de tebrik etti.