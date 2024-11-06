Kaymakam adaylarının eğitim şartları değişiyor

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda kaymakam adaylarının eğitim şartlarına ilişkin düzenleme yapılacak. Kaymakam aday adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinde belli bölümlerinde eğitimini tamamlamış olmaları gerekecek. Kaymakam adaylarının mesleğe alınma ve yetiştirilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.