Şahin’den CHP’ye tepki: Siz kim devlet adabı kim!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Valiliği'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen TUSAŞ saldırganının kardeşi hakkındaki yazıya verdiği cevabı eleştiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sert tepki gösterdi. Saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in kardeşi M. Alçiçek'in, belediye iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışmasında herhangi bir sakınca olup olmadığına ilişkin yazı üzerinden tartışmalar sürüyor. İzmir Valiliği, Büyükşehir'den gönderilen yazıya dair açıklamada bulundu. Valilik tarafından, "İlgi yazılarınıza konu kişi birçok insanımızı şehit eden eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdanı muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir" denildi. İzmir Valiliği'nin, Büyükşehir'e verdiği cevabı eleştiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Devlet adabında, resmi bir yazıya mahalle ağzıyla cevap verilmesi yoktur" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun verilen yanıta "mahalle ağzı" benzetmesi yapmasına MHP'den tepki geldi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanından 'adapsız' bir devlet adabı hatırlatması... Siz kim, devlet adabı kim? Bizim feryadımıza rağmen PKK ile iltisaklı yüzlerce kişiyi Büyükşehir Belediyesi'ne doldurdunuz, yüzlerce işçiyi de haksız yere işten attınız. Bunu yaparken Vali'ye mi sordunuz da şimdi tescilli bir PKK'lıyı işten atarken Vali'ye soruyorsunuz?" ifadelerini kullandı.