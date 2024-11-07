ABD’nin yeni başkanı Trump: Savaşlar bitecek

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak seçimin galibi oldu. Demokrat Parti'nin elinde olan Senato'da da çoğunluk Cumhuriyetçilere geçti. Salıncak eyaletlerden Kuzey Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin'i kazanarak 277 delege elde eden Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

ÇOĞUNLUĞU ALDILAR

Partilerin 435 koltuğun 218'ini kazanmak için yarıştığı Temsilciler Meclisi seçimlerinde de Cumhuriyetçi Parti şu ana kadar 198 koltuğa ulaşırken, Demokratlar 180 koltuğun sahibi oldu. Seçim öncesinde Cumhuriyetçilerin 220, Demokratların ise 212 koltuğu bulunan Temsilciler Meclisi'nin seçim sonuçlarının netleşmesinin birkaç gün sürebileceği belirtildi. Senato seçiminde ise Cumhuriyetçiler çoğunluk için gereken 50 koltuk sayısını aşarak 52 koltuğa ulaştı. Demokratlar ise 42 koltukta kaldı. Böylece 2022'deki ara seçimlerde Demokratların Senato'da elde ettiği çoğunluk, Cumhuriyetçilere geçmiş oldu.

SINIRLAR KAPANACAK

50 eyaletin 45'inde resmi olmayan sonuçlar netleşirken, Trump 71 milyon 183 bin 547 oy topladı, Harris ise 66 milyon 251 bin 503 oyda kaldı. ABD genelinde Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51, Harris'in oy oranı ise yüzde 47.5 oldu. ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak. Zaferi Florida'daki Palm Beach'te destekçileriyle kutlayan Trump, "Bu seçimde tarih yazıldı. Bu, tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Ülkemizi iyileştireceğiz. Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak bu zafer. Sınırlarımızı kapatacağız. Bundan sonra yasa dışı şekilde gelemeyecekler. Vergileri indireceğiz, borçları kapatacağız. Yeni bir yıldımız var: Elon. O harika biri. Süper dahilerimizi korumamız gerekiyor. 4 yıl boyunca hiç savaşımız yoktu, ben savaşları durduracağım" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ZAFERİ DÜNYA BASININDA

Trump'un zaferi dünya basınında geniş yer buldu. Alman Welt gazetesi "Proje 2025 - Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığını atarken, Zeit gazetesi ise, "Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor" ifadelerine yer verdi. İngiliz BBC, bu zaferin İngiliz hükümeti için "daha karmaşık bir sonucu temsil edeceği" yorumunda bulundu. Bunun nedeninin, "Trump'ın öngörülemezliği" olduğu belirtildi. Sky News kanalı, anketörlerin başa baş geçeceği tahminlerinin tutmadığını vurgulayarak, Trump'ın "açık ara farkla kazandığı" yorumunu yaptı. Fransız gazetesi Le Monde, ABD'de "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumunu yaptı.