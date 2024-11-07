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Bakan Fidan’dan kritik Yunanistan ziyareti

HABER MERKEZİ
Bakan Fidan’dan kritik Yunanistan ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in daveti üzerine yarın Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Fidan'ın Gerapetritis ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri ele alınacak, önümüzdeki yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. Toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri belirlenecek. Görüşmeler neticesinde, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.

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