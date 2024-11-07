Şiddetle mücadelede yeni model

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete karşı toplumun her kesimini bilinçlendirerek mücadeleye katma hazırlığında. Aile Bakanlığı ve diğer ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içinde çalıştığı kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Buna göre farklı hedef gruplarına eğitim programı hazırlanıyor. Hazırlığına 2025'ta başlanması planlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Eğitim Programı", farklı gruplara yönelik özel modüllerden oluşacak. Kamu görevlilerinden mahalle muhtarlarına, üniversite öğrencilerinden lise öğrencilerine ve erkek vatandaşlara kadar çeşitli gruplara verilecek eğitimin Aile Eğitim Programı benzeri bir modüle dönüştürülecek.