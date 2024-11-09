Başkan Erdoğan:Gazze’nin kadınları tarih yazıyor

Başkan Erdoğan, dün KADEM tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, "Tarih bize dünyamızın her 100 yılda bir kabuk değiştirdiğini gösteriyor. Fabrikalar, otomobiller, fotoğraf makineleri, telefon, radyo, televizyon derken insan hayatı kısa sürede köklü değişimlere sahne oldu. Bugün artık yapay zekadan, nesnelerin internetinden bahsediyoruz" dedi.

İFTİHAR ANITI

Erdoğan, "Dünyada yaşanan çatışma ve krizlerin yükünü daha çok kadınların çektiği kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir. Bunlarla birlikte masumları, yaşlıları, çocukları ve en çok da kadınları hedef alıyor. Son 13 ayda Gazze'de katledilen 50 bini aşkın masumun üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Buna rağmen silahların gölgesi altında yaşamaya, çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışan kadınlar tam anlamıyla tarih yazıyor. Gazze'de bombaların, silahların altında çocuklarına, ailesine, yurtlarına, davasına kol kanat geren Gazze'nin, Filistin'in yiğit kadınları ümmetin iftihar anıtı olarak devleşiyor" dedi.

DEKLARASYONA İMZA ATILMALI

Regülasyon eksikliğinin çok ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Sadece dezavantajların önüne geçilmesinde değil, kadınların eşit haklara erişebilmesinde ve kendilerini geliştirebilmelerinde de yapay zekadan istifade edebiliriz. Bunun için yapay zeka algoritmalarında ve veri tabanlarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor. Daha fazla mağduriyet oluşmadan, sorunlar daha fazla kronik hale gelmeden bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğine inanıyoruz. KADEM'in ülkemizde bu sürece öncülük etmesinde fayda vardır" dedi.

AZERBAYCAN'A MESAJ

Karabağ Zaferi'nin 4. yıldönümünü kutlayan Erdoğan, şöyle söyledi: "Azerbaycan halkının zafer gününü yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin şahsında 44 günlük Vatan muharebesini zafere ulaştıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarını ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyorum."

ENFLASYON SÜREKLİ İNECEK

Enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Enflasyon artık sürekli olarak inişte olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son 2 ay içerisinde enflasyonda bu inişleri göreceğiz. Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsür seviyesindeydi. Enflasyon da 5,6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

MODEL ORTAKLIĞI TARTIŞILMAZ

Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından yurda dönüşünde açıklamalarda bulundu. Donald Trump'ı Türkiye'ye davet eden Erdoğan, "Trump'tan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha önce de ortak çalışmalarımız olmuştu. Türkiye ve ABD'nin ortaklığı tartışılmaz" dedi. Ortak Türk alfabesiyle ilgili de konuşan Erdoğan şöyle devam etti: "Ortak Türk alfabesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. Ortak alfabeye geçebilirsek tarihi bir eşiği daha aşacak, böylece büyük bir kucaklaşmayı sağlamış olacağız." Öte yandan Erdoğan Kırgızistan'ın FETÖ'nün hedefindeki ülkelerden birisi olduğuna da dikkat çekti.