9 yıl aradan sonra ilk kez Kabine toplantısı Çankaya Köşkü’nde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, yıllar sonra Çankaya Köşkü'nde toplanacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi açılacak. Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

ABD SEÇİMLERİNİN ETKİSİ

2015'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kabine toplantıları, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılmış olacak. Başkan Erdoğan, en son 5 Haziran 2023'te yeni Kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti. Kabine toplantısında Erdoğan'ın son dönemde Rusya, Kırgızistan ve Macaristan'da yürüttüğü diplomasinin sonuçları ele alınacak. Ayrıca ABD'deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri masada olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadeleye ağırlık verilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teröre, suç örgütlerine yönelik operasyonları da değerlendirilecek. Terörü kaynağında kurutma stratejisi ele alınacak, terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek. Son günlerde terörle iltisaklı olduğu belirlenen Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumlar da gündemde olacak.