CHP’de dörtlü kapışma

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ipler iyice geriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki açıklamaları parti içinde yeni bir gerginlik yarattı. CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP Lideri Özgür Özel hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Deniz Yücel'in Oğuz Kaan Salıcı'ya yönelik açıklamalarına yanıt önce CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan daha sonra da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi.

'TERS DÜŞMEKTE'

Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in sizin bu saldırgan tutumunuza, fütursuz açıklamalarınıza karşı gösterdiği hoşgörü ve nezaket dili ortada iken, başlatmaya çalıştığınız bu zamansız gündemin içine partimizi daha çok çekmeyiniz. Sizi akla, vicdana ve partili olma sorumluluğuna davet ediyorum" demişti. Yücel'e yanıt CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan geldi. Polat, "Yorumlarında kullandığı üslup ve tarzı hem partimize hem de hepimizin bildiği Sayın Salıcı ile geçmişten gelen yoldaşlık ilişkisine ters düşmektedir" dedi.

VEFA'YA DAVET ETTİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Deniz Yücel'e tepki gösterdi. Kılıç, Parti Sözcüsü Yücel'i vefaya davet etti. Kılıç şu ifadeleri kullandı: "Oğuz Kaan Salıcı'nın zorunlu olarak yaptığı açıklamalar üzerine, Deniz Yücel'in kullandığı ifadeler dikkat çekici: 'Bir yanda katıksız kibir, gaflet hali, kişisel hırs, fütursuz tutum, diğer yanda, birlik beraberlik çağrısı, akıl ve vicdan vurgusu, partili olma sorumluluğu. Bu tezat, sözlerin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bu vesileyle ben de parti sözcümüzü vefaya davet ediyorum." Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel de parti içindeki tartışmalarla ilgili İzmir'de açıklamalarda bulundu: "CHP'nin tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olamaz. Bundan sonra partide kimse birbirine laf yetiştirmeyecek, işimize bakalım."