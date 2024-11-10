İzmir’den sonra Muğla’da da skandal: Eski başkan yardım malzemelerini sakladı

Sayıştay Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetim raporunu açıklamış, 82 maddede sorunları ortaya çıkarmıştı. Sayıştay Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de 2023 yılına ait denetim raporunu yayımladı. CHP'li belediyenin eski Başkanı Osman Gürün'ün, soğuk havada barınmaya çalışan depremzedeler için temin edilen çadır ve uyku tulumlarını, depremzedelere göndermek yerine belediyenin deposunda sakladığı ortaya çıktı.

EŞYALAR DEPODA SAKLANMIŞ

Yapılan inceleme neticesinde, deprem bölgesine gönderilmek üzere 9 Mart 2023 tarih ve 32099 mükerrer sayılı karar sayısı 6787 olan Cumhurbaşkanı Kararında geçen limitler doğrultusunda, doğrudan temin yöntemiyle elde edilen uyku tulumu ve barınma çadırı malzemelerinin taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle taşınır sistemine girişlerinin yapıldığı belirlendi. 150 ilk madde ve malzeme hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirildiği fakat 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla afet bölgesine gönderilmeyerek idare depolarında muhafaza edilmesine rağmen taşınır işlem fişi düzenlemek suretiyle çıkış kayıtlarının yapıldığı ve muhasebeleştirildiği tespit edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, alınan malzemelerin envanter kayıtlarının yapıldığını ancak deprem bölgesinden herhangi bir talep gelmemesi nedeniyle söz konusu malzemelerin deprem bölgesine gönderilmediği cevabını verdi.

HURDAYA AYRILAN 8 ARAÇ YOK

Öte yandan Sayıştay raporunda, belediyece hurdaya ayrılan 8 adet aracın hurda ambarında ve başka bir yerde bulunmadığı, hurdaya ayrılan bu araçların satıldığına ilişkin de herhangi kanıtlayıcı bir belgenin olmadığı görüldü. Raporda denetim görüşünün dayanağı bulgular kapsamında, Tüketilmemiş Olan Malzemelerin Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılması ve Varlıklara İlişkin Amortismanların Usulüne Uygun Ayrılmaması yer aldı. Raporda, hurdaya ayrılan araçların hurda ambarında bulunmaması dikkat çekti. Kamu idaresi cevabında, söz konusu taşıtların trafikten çekme işlemi için düzenlenen servis taşıtları, servis dışı tutma raporu ve kayıttan düşme teklif tutanağı ile araçların hali hazırdaki durumunu gösterir araç özet bilgi raporu haricinde herhangi bir belge bulunamadığı ifade edildi. Söz konusu araçların akıbetine ilişkin bilginin edilmesini teminen araştırma ve soruşturmaların yapılması varsa sorumlular hakkında ilgili mevzuatı uyarınca gerekli müeyyidelerin uygulanması gerektiği bilgisi yer aldı.

ZORUNLU KONUKEVİ AÇILMAMIŞ

Skandallar bununla da bitmedi. Raporda kanun hükümlerine göre idare tarafından kadınlar ve çocuklar için açılması zorunlu konukevinin açılmadığı tespit edildi. Kanunlara göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda olduğu bilgisine yer verildi. Yapılan inceleme sonucunda İdarenin açmış olduğu herhangi bir konukevi bulunamadı.

BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ahmet Aras'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra, 14 Mayıs 2024 tarihinde Doğanşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine 300 adet barınma çadırı, 500 adet uyku tulumu ile 2 adet konteyner mutfağın Doğanşehir Belediye Başkanlığına gönderildiği kaydedildi.

Sayıştay rezillikleri saymakla bitiremedi