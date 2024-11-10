‘Kadınlar cinsiyetin değil insanlığın yarısıdır’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin önceki akşam düzenlenen resepsiyonuna katıldı. Emine Erdoğan, zirvenin insanlık için yeni umut kapıları aralamasını temenni etti. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, yapay zeka sistemlerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde kadınların temsil oranının yüzde 20'lerde kaldığını söyleyerek, "Kadınlar sadece bir cinsiyetin değil insanlığın yarısıdır. Nasıl ki bir kuşun tek kanatla uçması mümkün değilse kadının geri plana itildiği bir sistemin doğru işlemesi de mümkün değildir" dedi.