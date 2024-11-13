Dışişleri ve AK Parti’den İsrail’e “ilhak” tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik planlarına tepki gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi. Konuya ilişkin bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, İsrail'in bölgeye yönelik her gün bir saldırı planı açıkladığını belirtirken uluslararası kuruluşlara "harekete geçin" çağrısında bulundu.